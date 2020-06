L’OM jouera au moins un match amical dans la région… face au MHSC !

Les grandes lignes du programme estival de l’OM sont connues. Deux stages à l’étranger sont prévus et cinq matches amicaux. Un se jouera dans la région face au MHSC…

Les joueurs olympiens sont convoqués ce vendredi pour une réunion avec André Villas-Boas avant de commencer des tests médicaux sur deux jours. Plusieurs matches amicaux sont prévus au Portugal mais aussi en Allemagne. Un autre est aussi annoncé pour le 1er août, cela pourrait être face au MHSC. En effet, Montpellier via son entraîneur Michel Der Zakarian a confirmé la tenu d’un match amical face à l’OM après le 25 juillet en conférence de presse ce lundi.

OM vs MHSC à Istres ou Martigues ?

« On commencera les matchs amicaux à partir du 25 juillet. Sept matchs sont programmés, il nous en manque encore. On aura comme adversaires : Sete, Bastia, Clermont, Marseille (à Istres ou Martigues) Rodez. A Huis-Clos ?A voir. J’ai refusé le tournoi de Lyon. Trop tôt pour nous » Michel Der Zakarian – source : France Bleu Hérault (22/06/2020)

Conf #MHSC MdZ : « Début des matchs amicaux le 25 juillet. Sept matchs, il nous en manque encore. On aura : Sete, Bastia, Clermont, Marseille (à Istres ou Martigues) Rodez. A Huis-Clos ?A voir. J’ai refusé le tournoi de Lyon. Trop tôt pour nous » #FBsport @B_Queneutte pic.twitter.com/Fx0qSkS25D — France Bleu Hérault (@bleuherault) June 22, 2020

LE RÉSUMÉ DE LA PRÉ SAISON OLYMPIENNE

26 juin : Retour au centre RLD et tests médicaux

28 juin : Reprise de l’entrainement

30 juin : Stage au Portugal

11 juillet : 1er match amical et retour à Marseille

17 juillet : Stage en Allemagne

19 juillet: 2e match amical

22 juillet: 3e match amical

26Juillet : 4e match amical et retour à Marseille

01 août : 5e match amical (vs MHSC ?)