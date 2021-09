L’OM perd deux places dans le classement des effectifs de L1

Après avoir été très actif sur le marché des transferts cet été, l’Observatoire du football CIES a dévoilé le classement des effectifs les plus chers dans tous les championnats dont la Ligue 1.

Ce n’est pas une surprise, l’OM a été très actif sur le marché des transferts. Avec de nombreux joueurs qui arrivaient en fin de prêt ou en fin de contrat la saison dernière, Pablo Longoria a dû réaliser un énorme chantier pour reconstruire une équipe compétitive malgré des moyens limités.

Le président olympien semble avoir réussi cette mission d’une belle manière puisqu’il a enregistré les arrivées de onze renforts cet été : Konrad de la Fuente, Gerson, Léonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi, Luan Peres, Pau Lopez, William Saliba, Pedro Ruiz Delgado, Pol Lirola et Amine Harit.

De plus, la mayonnaise semble avoir pris entre tous les différents joueurs et les principes de jeux mis en place par Jorge Sampaoli cette saison dans son système hybride.

L’OM : 5e effectif le plus cher de Ligue 1

Hier, l’Observatoire du football CIES a, comme chaque année, dévoilé le classement des effectifs les plus chers dans les championnats européens du « Big 5 » dont la Ligue 1.

Avec près de 939 millions d’euros, le Paris Saint-Germain est l’effectif le plus cher de la Ligue 1. Ce sont 51 millions d’euros de plus que l’année précédente. Pour compléter le podium, on retrouve l’AS Monaco avec 326 millions d’euros et le Stade Rennais avec 216 millions d’euros. Pour le club breton, il s’agit d’une réelle évolution puisqu’il était sixième derrière Lyon, Marseille et Lille la saison dernière.

En ce qu’il concerne l’OM, il se positionne comme le cinquième effectif le plus cher de la Ligue 1 avec 173 millions d’euros. À titre de comparaison, le club phocéen perd deux places au classement puisqu’il se trouvait sur le podium derrière le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco la saison dernière. L’Observatoire du football CIES avait révélé que les dépenses de l’OM étaient évaluées à 194 millions d’euros, soit 21 millions d’euros de plus que cette saison. Devant le club phocéen, on retrouve Lyon avec un effectif évalué à 207 millions d’euros.