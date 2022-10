L’OM perd gros avec ce huis clos, pas de remboursement pour les supporters ?

L’OM va jouer son deuxième match de Ligue des Champions dans un stade Vélodrome vide. L’équipe perd l’avantage du soutien populaire et la direction voit filer un sacré manque à gagner…

L’OM a finalement décidé de ne pas faire appel de ce huis clos total. Le match face au Sporting se jouera donc dans un stade presque vide, il y aura quand même les délégations pros et Youth League, les journalistes et les invités hospitalité de l’UEFA et des médias détenteurs de droits, soit environ 700 personnes au stade Vélodrome.

2,5 à 3 M€ de recette sur un match à domicile en C1 ?

Selon l’Equipe, ce huis clos est un « préjudice économique est important. La vraie marge de l’OM en termes de recettes billetterie et « match day » (buvettes, produits dérivés…) se joue sur ce type de rencontres, quand elle est limitée par le nombre important d’abonnements (près de 45 000 dont 27 000 à tarif modéré en virages) sur une rencontre classique de L1. » Car pour un match de Ligue des Champions, les recettes peuvent atteindre 2,5 à 3 M€. La direction ne souhaite pas rembourser les billets, mais les fondre dans des avoirs, lissant le manque à gagner sur de futures rencontres selon le quotidien sportif.

OM-Sporting : 1 400 personnes en tribunes.🏟 700 personnes accrédité dont 130 journalistes. 350 invités UEFA, 200 invités par le Sporting, 55 membres de chaque délégation sportive, 20 membres de chaque délégation pour le protocole. #OMSCP pic.twitter.com/RbccwjUlln — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) October 4, 2022

Nos supporters vont nous manquer, j’espère qu’on pourra les rendre heureux, même si c’est derrière leur écran

« Ça ne change pas la préparation de la rencontre, son approche. C’est dommage, mais il faut l’accepter. Nos supporters vont nous manquer, j’espère qu’on pourra les rendre heureux, même si c’est derrière leur écran. Mais l’important est de se concentrer sur notre performance et de faire un bon match« . Igor Tudor – source : Conférence de presse (03/10/2022)

