L’OM peut compter sur Lens ! Seko Fofana annonce la couleur à Monaco !

Dos au mur dans la course à la deuxième place de la Ligue 1 après sa défaite sur la pelouse de Rennes samedi, l’Olympique de Marseille pourra compter sur Lens lors de la dernière journée du championnat.

L’Olympique de Marseille voit sa fin de saison se compliquait sérieusement. Défaits en Conference League en demi-finale par le Feyenoord Rotterdam, les olympiens sont également en train de perdre gros en championnat avec des défaites contre Lyon (0-3) et Rennes (2-0) qui ont eu de grosses conséquences sur le classement des hommes de Sampaoli. Bien partis pour finir deuxième, avec une solide avance il y a encore quelques semaines, les olympiens sont dans une situation délicate où ils viennent de se faire éjecter de la deuxième place par Monaco et voir Rennes les sortir du podium lors de la dernière journée. Pour éviter ce scénario catastrophe il faudra battre à tout prix Strasbourg à domicile et espérer une victoire des lensois qui reçoivent l’AS Monaco. Et les nordistes ne devraient pas manquer de motivation, encore animés par l’espoir de se qualifier pour une place européenne, ils donneront tout pour battre les monégasques à Bollaert.

À lire aussi : Mercato OM : Dieng met fin au suspense !

Ce sera un super dernier match à jouer face à Monaco — Franck Haise

Interrogé au micro d’Amazon Prime après la victoire face à Troyes, le coach du RC Lens a laissé exprimer sa joie de cette victoire et son impatiente de jouer une finale à domicile face à une belle équipe de Monaco :

« Ce sont trois points qui nous permettent d’avoir une finale à jouer même si ça ne sera pas la seule finale. Ce sera un super dernier match à jouer face à Monaco. Avoir passé cette barre des 60 points est un signal fort, comme le fait d’être resté dans le match après une première demi-heure très mitigée. On va pouvoir aller au bout de cette saison avec des ambitions. » Franck Haise – Source : Amazon Prime (14/05/2022)

#LeDébrief après #ESTACRCL 💬 Franck Haise : « On a été capable de retourner la situation. » 💬 Florian Sotoca : « Deux week-ends à l’extérieur mais comme à la maison. » pic.twitter.com/CVqqWwQboo — Racing Club de Lens (@RCLens) May 14, 2022

Fofana veut priver Monaco d’Europe !

Dans le sillage de son coach, Seko Fofana, a exprimé son souhait de jouer à fond ce dernier match et tenter de priver Monaco de deuxième place. Le milieu lensois, auteur d’une saison remarquable n’a pas oublié que l’année dernière une défaite de son équipe avait privé les nordistes de compétition européenne. Il souhaiterait rendre la pareille cette année :

» Ce sera une finale. L’année dernière, ils nous ont privé de l’Europe. J’espère que cette saison, j’espère qu’on va les priver d’Europe. C’est aussi pour faire plaisir à tous nos supporters, à ce club qui a souffert pendant 10 ans. C’est une fierté ce soir de représenter ce club. » Seko Fofana – Source : Trophées UNFP (15/05/2022) À lire aussi : Mercato OM : L’énigmatique réponse de Saliba !