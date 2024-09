Après une victoire obtenue à la dernière minute et à 10 vs11 contre le rival lyonnais, le groupe olympien ne fait qu’un. De quoi convaincre encore plus la possibilité d’une course au titre.

Dimanche soir, la victoire arrachée des Marseillais a lancé un vent de solidarité et d’unité dans le groupe. Une victoire qui est davantage obtenu avec le courage, à la manière d’un champion. Un résultat qui en a convaincu plus d’un dans la possible course au titre de l’OM, notamment Rio Mavuba au micro de Free. « L’OM a le droit de rêver, et, ils ont intérêt de rêver ! C’est l’Olympique de Marseille, un club qui veut gagner des titres depuis longtemps ! Ils sont derrière le PSG, et pourquoi pas le titiller ! Ils sont là, ils tiennent le rythme, et vu ce qu’ils sont capables de faire à 10 contre 11 et, quand ils sont moins bien, ils peuvent se permettre de rêver. Ils seront beaucoup mieux en évitant les cartons rouges inutiles, et en étant de plus en plus performants ! Mais ils peuvent rêver, notamment avec l’arrivée de Rabiot, mais aussi le fait que les joueurs se connaîtront un peu plus entre eux ! », a déclaré l’ancien joueur professionnel.

