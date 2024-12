L’OM plus mauvais élève d’Europe !

Avec l’expulsion de Pol Lirola hier contre Lille, l’Olympique de Marseille devient la meilleure équipe d’Europe ! , mais pas de la manière espérée… Le club phocéen détient en effet un triste record : celui du plus grand nombre de cartons rouges reçus dans les 5 grands championnats européens.

Depuis le début de la saison, l’OM a donc accumulé 5 cartons rouges. Entre erreurs individuelles, tensions sur le terrain et décisions arbitrales controversées, les joueurs marseillais ont vu rouge plus souvent que n’importe quelle autre équipe en Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne ou France. Une statistique qui peut témoigner d’un certain manque de sang froid des hommes de Roberto De Zerbi.

Une situation préoccupante…

Il est difficile de ne pas lier ces nombreuses exclusions avec la perte de certains points depuis le début de la saison. On pense notamment aux exclusions de Maupay contre Angers ou celle d’Harit contre Paris sans lesquelles les hommes du coach lombard seraient aujourd’hui peut être toujours au coude à coude avec les parisiens.

Roberto De Zerbi furieux contre l’arbitrage !

Roberto De Zerbi s’est exprimé après le match nul contre Lille en conférence de presse. Le technicien italien fustige une nouvelle fois sévèrement l’arbitrage de Willy Delajod.

L’Olympique de Marseille a été tenu en échec au Vélodrome par les dogues lillois (1-1) après un but inscrit en toute fin de match par Diakité (86ème), qui aurait peut-être du être exclu quelques minutes auparavant. Un match rempli de décisions arbitrales controversées qui n’a donc pas manqué de faire réagir le technicien lombard.

« Je crois que l’arbitre n’a pas fait un bon match ! »

Roberto De Zerbi a donner son avis sur l’arbitrage du jour sans mâcher ses mots :

« Je crois que l’arbitre n’a pas fait un bon match, qu’il ne l’a jamais eu en main (…) Sur le but lillois, il y a un bloc évident sur Leonardo Balerdi. Et je pense qu’il y a penalty pour une faute sur Jonathan Rowe (…) Un match Marseille-Lille aurait mérité une meilleure direction. L’arbitrage ne m’a pas plu aujourd’hui, même si tout le monde se trompe et moi le premier. Mais il y a eu beaucoup d’épisodes qui ne m’ont pas plu.« , a-t-il ajouté.

