L’OM prend la seconde place, Rennes et Lyon chutent !

L’Olympique de Marseille s’est imposé face au FC Nantes (0-1) ce mercredi soir à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1 grâce à un but du brésilien Gerson. Grâce à cette deuxième victoire consécutive, l’OM prend la seconde place du classement en profitant de la défaite de Rennes et le match nul de Nice.

L’OM s’est imposé face à Nantes ce mercredi soir grâce à un but de Gerson. Les marseillais prennent ainsi la seconde place du classement de Ligue 1. L’Olympique de Marseille profite ainsi du match nul entre PSG et Nice (0-0) et de la défaite de de Rennes à Lille (2-1) au Roazhon Park.

A souligner la défaite de Lyon qui a craqué en toute fin de match dans les arrêts de contre Reims (1-2).

Points Journées 1 Paris-SG 41 16 2 Marseille 29 15 3 Rennes 28 16 4 Nice 27 16 5 Lens 26 16 6 Strasbourg 23 16 7 Monaco 23 16 8 Angers 22 16 9 Montpellier 22 16 10 Lyon 22 15

A lire aussi : Nantes – OM (0-1) : Gerson offre une belle et importante victoire à Marseille« Après la désillusion en Europa League c’était important de bien enchaîner avec la Ligue d’autant qu’on restait sur beaucoup de déception. On prend six points sur les deux derniers matchs c’est très bien surtout que devant c’est très serré . Dans l’ensemble le match est contrôlé. C’est clair qu’en seconde période on a baissé le pied. Les matchs comme ça on doit apprendre à les tuer. A onze contre 10 on doit en mettre un ou deux de plus histoire d’être à l’abri même si le plus important c’était vraiment de prendre ces trois points. A titre personnel c’était pas facile ces dernières semaines. maintenant ce sont les choix du coach, moi je dois répondre présent quand j’ai la chance de jouer et ce soir ça c’est plutôt bien passer donc c’est bon pour la suite moi » Amine Harit – Source PrimeVideo