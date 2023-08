Longoria fait un point sur le mercato. Guendouzi va s’en aller ! Lirola c’est fait … Les 3 infos Mercato OM de ce lundi !

Tous les soirs FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce lundi : Guendouzi départ imminent ? Lirola à Frosisone c’est officiel et Longoria donne les grandes lignes de la fin du mercato !

Pablo Longoria s’est exprimé en marge de la présentation de Joaquin Correa. Il a été interrogé sur les rumeurs de départ d’Ounahi cet été, le président de l’OM a été clair.

Le marché des transferts se clôture dans 72 heures. L’OM a officialisé l’arrivée en prêt de Joaquin Correa en provenance de l’Inter Milan. Pour boucler son recrutement, Pablo Longoria souhaiterait l’arrivée d’un latéral capable de jouer à gauche comme à droite en doublure de Lodi et Clauss. Le président marseillais serait proche de conclure un accord avec le latéral droit d’Anderlecht, Michael Murillo. Dans le sens des départs, Azzedine Ounahi n’est pas à ce jour un joueur sur le départ…

« Ounahi n’est pas un sujet d’actualité. Il n’y a pas d’intention de faire des mouvements sur Azzedine. On doit analyser toutes les possibilités mais son départ n’est pas d’actualité pour le moment ».

L’OM devrait perdre Mattéo Guendouzi cet été, d’autres joueurs sont susceptibles de quitter Marseille lors de ce mercato. Le défenseur Isaac Touré est annoncé à Lorient mais d’autres clubs le visent. Le président Longoria a précisé l’état du dossier.

L’OM a convié la presse ce lundi pour présenter Joaquin Correa. Interrogé sur le cas Isaac Touré, Pablo Longoria n’a pas fermé la porte à un départ mais a précisé que rien n’était bouclé avec Lorient et que d’autres clubs étaient sur le coup.

« Pour Touré, avec Lorient ce n’est pas avancé. Il y a des discussions avec d’autres clubs. Il a un potentiel incroyable mais il y a d’autres paramètres à voir. Il y a une petite conversation mais si Touré reste avec nous, on serait dans une position confortable ».



Matteo Guendouzi devrait quitter l’Olympique de Marseille pour s’engager avec la Lazio Rome contre 13 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus.

Matteo Guendouzi a sans doute disputé son dernier match sous les couleurs de l‘OM ce samedi au Vélodrome face au Stade Brestois. Fabrizio Romano annonçait hier après-midi qu’un accord avait été trouvé entre la Lazio et le club olympien pour le départ de l’international français. Il évoque un montant fixe de 13 millions d’euros, seulement, plus des bonus de 5 millions d’euros.

Lazio have reached an agreement with Olympique Marseille on €18m package for Mattéo Guendouzi ⚪️🔵🇫🇷

€13m fixed fee, €5m easy add-ons and talks now ongoing on personal terms in order to get deal done with medical at the beginning of next week. pic.twitter.com/ASvc3D0pxT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2023