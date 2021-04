Longoria prépare l’après-Kamara, 7 joueurs sur le départ et Sampaoli veut absolument garder Milik… Les 3 infos OM de ce mardi

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du mardi 20 mars !

Mercato OM : Longoria vise un jeune talent français pour l’après Kamara ?

Faute de moyens, l’OM ne s’opposera pas à un départ de Boubacar Kamara cet été. Pablo Longoria s’est fait à cette idée et aurait dans son viseur un jeune milieu de terrain français pour le remplacer. Mais le dossier s’annonce très compliqué…

Alors qu’un départ de Bouba Kamara à un an de la fin de son contrat est annoncé, l’OM pourrait tenter sa chance en Italie pour lui dégoter un successeur. En effet, selon les informations de Calciomercato, Lucien Agoumé plairait beaucoup à Pablo Longoria. Cependant l’ancien sochalien devrait retourner à l’Inter Milan à la fin de son prêt à La Spezia. Si plusieurs clubs (Lyon notamment) dont l’OM s’intéressent à lui, le club italien aimerait en faire la doublure de Marcelo Brozovic. Le milieu de terrain franco-camerounais avait rejoint le club italien en 2019 en provenance de Sochaux pour 4,5M€. Seule une offre estimée à au moins 15M€ pourrait faire changer d’avis l’Inter. De quoi refroidir les ardeurs du président olympien…

Agoumé c’est (trop) très cher ?

En février dernier, le média italien FC Inter News affirmait déjà que Pablo Longoria avait manifesté un intérêt pour le très prisé milieu de terrain français, Lucien Agoumé. Un profil qui est connu en France, d’ailleurs notre journaliste Mourad Aerts avait évoqué son nom dans le cadre de nos bons plans mercato en décembre 2019.

aller chercher un six d’avenir que tu ferai grandir

« Ce serait pas mal d’aller chercher un six d’avenir que tu ferai grandir. j’avais parlé de Lucien Agoumé, le gros espoir français de l’Inter. ce genre de profil à gros potentiel. Il ne jouera pas de suite, il aura le temps de grandir comme un Sytchev ou un Taiwo…’ » Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (16/12/2019)

Mercato OM : Déjà 7 joueurs que Sampaoli ne conservera pas ?

L’effectif olympien va être profondément remodelé cet été. Pablo Longoria travaille avec son coach Jorge Sampaoli et plusieurs choix auraient déjà été entérinés…

En mars dernier, Jorge Samapoli avait été clair concernant cette fin de saison, le coach argentin voulait évaluer son effectif pour voir avec qui continuer la saison prochaine. « On a commencé à évaluer le grouper a court terme pour pouvoir prendre des décisions à court mais aussi moyen terme. Notre philosophie appelle à se tourner vers le but adverse plus que vers le nôtre. (…) Nous allons faire en sorte de faire adhérer les joueurs à cette philosophie, certains s’adapteront vite, d’autres plus lentement, certains pas du tout. Le rôle du staff est de séduire le groupe et de redorer le blason du club. (…) On travaillera pour étudier le marché des transferts en fonction de nos besoins. » Sampa aurait déjà écarté certains éléments…

Négociations pour Amavi et Thauvin

En effet, selon RMC Jorge Sampaoli aurait déjà fait des choix concernant les joueurs en fin de contrat et les prêtés. Le technicien argentin aimerait faire prolonger Florian Thauvin et Jordan Amavi, même si rien n’est acté dans les deux cas. Par contre, Christopher Rocchia, Saîf-Eddine Khaoui, Yohann Pelé, Yuto Nagatomo et Valère Germain eux aussi libre en juin n’auront, sauf surprise, pas d’offre de prolongation.

Lirola et Balerdi souhaités, Ntcham et Cuisance non conservés…

Sampaoli aurait aussi tranché concernant les joueurs prêtés. Si l’ancien coach de Santos veut pouvoir s’appuyer sur Pol Lirola et Leonardo Balerdi, Olivier Ntcham et Michael Cuisance vont repartir respectivement au Celtic et au Bayern. Pour autant, Pablo Longoria va devoir négocier avec la Fiorentina et Dortmund pour espérer conserver les deux jeunes joueurs. L’OM ne compte pas payer les options d’achats actuelles (12M€ pour Lirola, 14 pour Balerdi), Pablo Longoria va tenter de faire baisser leur montant. Autre option non écarté, un nouveau prêt.

Mercato OM : Sampaoli fait le forcing, les agents de Milik auraient rencontré Longoria !

Prêté avec option d’achat à l’Olympique de Marseille, Arek Milik donne entière satisfaction à Jorge Sampaoli. L’Argentin ferait le forcing en interne pour le conserver la saison prochaine.

Depuis plusieurs semaines maintenant, des rumeurs envoient Arek Milik à la Juventus ou encore à Séville pour la saison prochaine. Prêté avec option d’achat à l’Olympique de Marseille, le Polonais pourrait cependant rester en Ligue 1.

SAMPAOLI DISCUTE AVEC MILIK POUR LE CONVAINCRE DE RESTER

C’est en tout cas le souhait de Jorge Sampaoli selon RMC. En interne, le coach argentin a bien fait comprendre à son président et directeur sportif Pablo Longoria qu’il appréciait le joueur.

Il aurait discuté avec l’attaquant afin de le convaincre de rester et de devenir le grand attaquant tant attendu sur la Canebière. Les agents d’Arek Milik auraient rencontré le dirigeant espagnol afin d’évoquer un potentiel avenir à Marseille.