OM : « Entre Cuisance et Ntcham, il y a match ! »

L’Olympique de Marseille s’est imposé 3 buts à 2 hier soir lors de la 33e journée de Ligue 1 contre le FC Lorient. Voici la note et l’appréciation de Michael Cuisance sur cette rencontre.

A lire : OM – LORIENT (3-2) // LES NOTES DE FCM : LIROLA EN FEU, LE RÉVEIL DE PAYET ET LA DESCENTE AUX ENFERS DE CUISANCE…

Cette victoire acquise dans les tous derniers instants de la partie face au FC Lorient (3-2) permet aux marseillais de continuer à espérer à la 5e place au classement. D’abord titularisé en tant que piston gauche en première mi-temps, Florian Thauvin a été repositionné par Jorge Sampaoli sur l’aile droit en seconde période. Un changement tactique qui a été payant car Michael Cuisance avait été totalement a côté de la plaque durant les 45 premiéres minutes. Contrairement à Ntcham, il n’a pas été sorti dès la mi-temps, Lucas Perrin a payé l’addition.

Entre lui et Ntcham, il y a match !

Cela n’aurait pas été surprenant de le voir sortir à la mi-temps tant Cuisance à été décevant sur ce côté droit. Jamais dans le bon tempo, des contrôles trop longs, pertes de balles et lenteur, le milieu du Bayern Munich a été très en dessous des attentes portées en lui. Replacé en relayeur, il combine mieux avec Henrique à gauche et se libère. Toujours brouillon et imprécis mais il est monté en puissance dans la rencontre. Remplacé par Khaoui à la 75e qui a été sérieux, combatif et qui a tenu son poste jusqu’à la fin du match.