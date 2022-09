Longoria prêt à faire un effort pour un ancien de Tudor, les raisons de la démission de McCourt, Bamba Dieng enfin relancé ? Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Longoria prêt à faire un effort pour un ancien joueur de Tudor, les raisons de la démission de McCourt, Bamba Dieng enfin relancé ?

Mercato OM : Longoria prêt à faire un effort pour recruter cet ancien joueur de Tudor ?

Après avoir réalisé un mercato estival impressionnant en recrutant pas moins de 12 joueurs, Pablo Longoria prépare déjà la prochaine période de transfert. Le président marseillais suivrait attentivement la situation d’un joueur évoluant en Serie A.

Les nombreuses recrues du mercato estival ne semblent pas satisfaire pleinement le nouvel entraîneur marseillais Igor Tudor. En effet, ce dernier réclame un joueur précis à son président pour le prochain mercato. S’il a été écouté sur le recrutement des pistons Jonathan Clauss et Nuno Tavares, le technicien Croate avait des attentes particulières qui n’ont pas été satisfaites. Avant de recruter Jordan Veretout, l’OM avait étudié la faisabilité d’un transfert d’Adrien Tameze, milieu de terrain du Hellas Vérone et ancien joueur d’Igor Tudor lors de son passage en Série A.

À LIRE AUSSI : OM : Veretout décrypte les consignes de Tudor

🔴 L’OM serait toujours intéressé par Adrien Tamèze 🇫🇷, qui joue à Hellas Vérone 🇮🇹. Le club devrait faire une offre au mercato d’hiver. #TeamOM | #MercatOM (@cmdotcom) pic.twitter.com/SH2AI4IN4D — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) September 29, 2022

Tameze priorité de Tudor lors du prochain mercato ?

Adrien Tameze était un élément essentiel du onze de Tudor au Hellas Vérone. Le milieu franco-camerounais était la piste privilégiée par le technicien Croate cet été avant le recrutement de Jordan Veretout. L’ancien milieu de l’OGC Nice aurait pu être séduit par un transfert à Marseille afin de rejoindre son ancien entraîneur, mais son club attendait au moins 10 millions pour le laisser partir, une somme qui a refroidi les dirigeants marseillais. L’OM pourrait néanmoins repasser à l’offensive lors du mercato hivernal. En effet selon les informations de Calciomercato, Pablo Longoria serait prêt à faire un effort financier pour offrir à Tudor le milieu qu’il réclame. Reste à savoir si le Hellas Vérone sera enclin à revoir ses exigences à la baisse pour son milieu de terrain.

OM : Au moins deux titulaires absents contre Angers ! – https://t.co/kFIPFUANK7 pic.twitter.com/5Gy6GiQBlv — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 29, 2022

OM : Pourquoi McCourt a démissionné ? Eyraud éjecté ?

La démission de Frank McCourt, propriétaire de l’OM, s’expliquerait par une simple réorganisation interne afin qu’il se concentre sur d’autres projets de son groupe d’investissement. Cette réorganisation n’aurait pas de conséquences sur l’engagement et le statut d’actionnaire de l’homme d’affaire américain.

Sortie ce matin sur les réseaux, l’information n’est pas passée inaperçue. En consultant les informations légales de l’Olympique de Marseille, le propriétaire du club Frank McCourt ne fait plus partie du conseil de surveillance de l’OM depuis le 8 septembre alors qu’il en était son président

Frank McCourt n’est plus au conseil de surveillance de l’OM

D’après RMC, ce départ s’expliquerais d’abord par une réorganisation interne. Le nouveau président est Barry Cohen, un proche de McCourt. Cette nomination permettrai à l’actionnaire principal de garder un œil sur les activités et les finances de l’OM tout en y consacrant moins de temps.

À LIRE AUSSI : OM : Ribalta prend le dossier en main, Dieng (enfin) relancé ?

Projet Liberty et Jaques-Henri Eyraud

Le groupe McCourt concentre beaucoup d’activité de grande ampleur dont le Projet Liberty, projet qui viserait à « révolutionner internet » sur lequel il compterait beaucoup ! Un investissement d’environ 100 M€ avait été évoqué.

⚪🔵 La démission de Frank McCourt du conseil de surveillance s’explique par une réorganisation interne sans conséquences sur son engagement ni son statut d’actionnaire. (@flogermain)https://t.co/uxHwe7KKUC pic.twitter.com/DPn4uxuMSO — RMC Sport (@RMCsport) September 29, 2022



D’autre part, selon des sources de RMC, il serait très probable que Jaques-Henri Eyraud, ancien président de l’OM, quitte également ses fonctions au sein du conseil de surveillance de l’Olympique de Marseille et s’éloigne enfin de la cité phocéenne. Si l’information est confirmée, sa présence au sein du conseil d’administration de la LFP pourrait également être en jeu.

OM : Ribalta prend le dossier en main, Dieng (enfin) relancé ?

Sélectionné avec le Sénégal lors de cette fenêtre internationale, Bamba Dieng a retrouvé les terrains pour une quarantaine de minutes. Pour ce qui est de l’OM, « l’Equipe » explique que la situation est en train de se détendre et que le jeune attaquant devrait retrouver bientôt des minutes de jeu.

Pour la première depuis le 16 juillet et la défaite 3-0 face à Norwich, Bamba Dieng a de nouveau joué dans un match officiel avec en tout 40 minutes de jeu en deux matchs avec le Sénégal (face à la Bolivie et l’Iran). Le sélectionneur, Aliou Cissé, a compris que la situation de son joueur à l’OM était extra sportive mais lui a tout de même demandé d’obtenir quelques minutes de jeu en club pour assurer sa place au Qatar avec les Lions de Teranga.

Pas encore à 100%, Dieng se donnerait 3 ou 4 matchs (ou bouts de matchs) pour retrouver toutes ses sensations. Au vu du réchauffement avec la direction marseillaise et sa récente présence dans le groupe face à Rennes, il a des chances de nouveau apparaitre bientôt sur les terrains de Ligue 1.

A lire : Ligue des Champions : L’OM renonce (finalement)

Les tensions retombent, bientôt la revanche ?

Depuis les épisodes compliqués lors du mercato, la tension est retombée entre le club et les représentants du joueur. L’Equipe explique ce jeudi que fin aout, lorsque David Friio venait d’annoncer au représentant du joueur que le club réclamerait 15 M€ pour son joueur, le ton serait monté avec pour témoin des membres de la cellule de recrutement, médusés. La situation s’était finalement un peu débloqué avec l’arrivée tardive de Leeds et surtout de Nice dans le dossier.

Entre Bamba Dieng et l’OM, c’est l’heure du dégel L’attaquant sénégalais a retrouvé du temps de jeu en sélection. Il espère qu’il en sera de même à court terme avec l’OM, alors que les relations se sont apaisées avec la direction. https://t.co/X8jS86jUtW pic.twitter.com/a6Se0HwkZT — L’ÉQUIPE (@lequipe) September 28, 2022

Vient alors l’épisode de la visite médicale ratée. A Monaco, alors que les agents du joueur et ceux de l’OM négocient durement pour les retombées éventuelles du transfert, les médecins décèlent un léger effritement en cours de consolidation sur le haut du tibia du jeune sénégalais. Assez pour les dirigeants niçois pour stopper son transfert et de tenter, en vain, de faire baisser son prix (qui était initialement de 9M€ +3) à travers de nombreuses formules telles que des pourcentages à la vente et de le signer en joker médical.

Ayant apprécié sa semaine d’entrainement, Igor Tudor a remis Dieng dans le groupe face à Rennes il y a deux semaines. Javier Ribalta, qui a repris le dossier en mains car il aurait apprécié son attitude ainsi que celles de ses représentants lors du mercato, aurait fait passer un message à Dieng afin de discuter avec le coach croate sur son nouveau rôle. Derrière Sanchez et Suarez dans la hiérarchie des attaquants de pointe, l’heure de la feuille de match devrait être pour bientôt et Dieng a promis à ses proches une prestation revancharde dont ils se souviendraient ! De retour pour mieux partir en Janvier ?