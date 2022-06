Longoria réagit aux déclarations de Saliba, un club surprise à fond sur Payet, Lyon va signer une piste marseillaise… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Longoria réagit aux déclarations de Saliba, un club surprise à fond sur Payet, Lyon va signer une piste marseillaise.

Mercato OM : Le ressenti de Longoria sur les déclarations de William Saliba

Ce dimanche, William Saliba a affirmé qu’il souhaitait montrer à Arsenal son vrai visage. Pour Pablo Longoria, cela ne change rien. Il veut absolument le conserver !

Auteur d’une saison incroyable avec l’OM, William Saliba n’est pas assuré de rester la saison prochaine. Prêté sans option d’achat par Arsenal, il aurait l’envie de retourner chez les Gunners afin de leur montrer son vrai visage comme il l’a expliqué à Téléfoot.

Pourtant, selon La Provence, cette déclaration ne changerait rien aux envies de Pablo Longoria. Au lieu de le refroidir dans ce dossier, les dires du défenseur central français ne font pas flancher le président marseillais qui souhaite toujours le conserver. Il est l’une des priorités de ce mercato pour Longoria.

A Arsenal, j’ai fait zéro match et j’ai quand même envie de leur montrer mon vrai visage — Saliba

L’international français avait affiché son envie de rester à Marseille afin de jouer la Ligue des Champions. Au micro de Téléfoot, il dit clairement qu’il souhaite prouver aux Gunners qu’il a la qualité pour évoluer dans cet effectif.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Nouvel appel du pied de Sadio Mané à Longoria?

« S’il y avait un mot pour qualifier la saison? Surprenant.. ou magique. C’est ma première saison complète. J’avais à cœur de montrer qui je suis vraiment. C’est un bilan très positif et vraiment je suis très content de ma saison. J’appréhendais un peu parce que, voilà, Marseille quand tu as un œil de l’extérieur, tu dis : ‘Ah ouai, c’est bien, mais ça passe ou ça casse’ Et c’est pour ça que j’avais cette petite boule au ventre en me disant : ‘Là tu vas dans un club et faut pas rigoler, faut pas t’amuser, faut jouer à fond chaque match.’ C’est comme si j’étais resté au moins 2-3 ans, c’est vraiment spécial. Même si je ne reviens pas à Marseille, je n’oublierai jamais. Grâce à l’OM, j’ai passé un grand cap dans ma carrière et c’est eux qui m’ont boosté (…) J’appartiens à Arsenal, il me reste encore deux ans. Je serais à la reprise avec Arsenal. J’ai fait zéro match et j’ai quand même envie de leur montrer mon vrai visage et d’avoir la chance de jouer pour ces supporters et ce grand club. Mais ça ne dépend pas que de moi. Dans tous les cas, partir comme ça, ça serait dommage. » William Saliba – Source : Téléfoot (05/06/22)

« C’est comme si j’étais resté au moins 2-3 ans, c’est vraiment spécial. Même si je ne reviens pas à Marseille, je n’oublierai jamais. Grâce à l’OM, j’ai passé un grand cap dans ma carrière et c’est eux qui m’ont boosté. » William Saliba sur son attachement à l’OM @JulienMaynard pic.twitter.com/zcsEACX2C8 — Téléfoot (@telefoot_TF1) June 5, 2022

Mercato OM : Un club surprise veut Payet et serait confiant pour y arriver !

Le mercato ne fait que débuter et les propositions commencent à se multiplier. Selon Footmercato, un club étonnant serait venu aux renseignements pour Dimitri Payet. En effet, le club mexicain des Tigres, qui avaient déjà recruté Florian Thauvin et André-Pierre Gignac du côté de l’OM aimerait réitérer l’expérience avec le numéro 10 marseillais.

C’est une nouvelle assez surprenante qui est tombée. Dimitri Payet, le joueur phare de l’OM est pisté par le club mexicain des Tigres. Auteur d’une très belle saison en inscrivant 12 buts et 10 passes décisives en Ligue 1. Véritable métronome du club olympien, celui qui a porté le brassard quasiment toute l’année, a encore deux ans de contrat avec l’OM.

Du haut de ses 35 ans, les meilleurs clubs européens ne se bousculent logiquement pas pour lui. Joueur de haut niveau, Payet a prouvé qu’il pouvait jouer les plus belles compétitions, comme à West Ham lorsqu’il a surnagé en Premier League. Celui qui a annoncé son amour pour Marseille, pour le club olympien ne devrait logiquement pas quitter l’OM à moins qu’il ne se laisse séduire par une destination exotique où les français ont marché à l’image de son ancien coéquipier Gignac, véritable légende du championnat mexicain.

A LIRE AUSSI : Mercato : Mané enflamme les supporters de l’OM sur les réseaux sociaux !

🔵 Les Tigres de Monterrey veulent Payet et seraient confiants pour y arriver, après les succès Gignac et Thauvin. — RMC Sport (@RMCsport) June 6, 2022

Un salaire plus que confortable !

Selon le média El Futbolero, et selon les informations de la radio locale de Monterrey RG La Deportiva, le club des Tigres de Monterrey aurait jeté son dévolu sur le meneur de jeu marseillais. Le club mexicain a déjà deux français et anciens marseillais dans leur équipe, Thauvin et Gignac, qu’ils ont réussi à convaincre de quitter l’Europe pour les rejoindre. Cependant, on ne sait pas si cette information est une réelle piste ou si c’est un nom qui est sorti sans plus de renseignements. Mais en tout cas financièrement, les Tigres sont confiants dans ce dossier.

L’équipe mexicaine a terminé deuxième du dernier championnat de clôture auréolé d’une demi-finale des playoffs. Cependant, faire signer Payet et le convaincre de les rejoindre entraînerait des sacrifices dont celui de se séparer de Thauvin. Le média estime que l’ailier droit n’aurait pas convaincu tout le monde à Monterrey et en cas d’offres intéressantes, les dirigeants mexicains lui indiqueraient la porte de sortie. Les dirigeants marseillais devront donc faire face à cet intérêt féroce pour Payet, à voir maintenant ce que le numéro 10 marseillais fera.

Mercato OM : Aulas grille Longoria sur ce joueur de Ligue 2 !

Un temps pisté par l’OM, Johann Lepenant devrait prendre la direction de Lyon, où il signera dans les prochains jours. L’opération pourrait se conclure pour un montant avoisinant les 6 millions d’euros, sans compter d’éventuels bonus.

D’après les informations confirmées par L’Équipe, Johann Lepenant va s’engager à Lyon. Le milieu de terrain du Stade Malherbe de Caen se seraient entendus avec les dirigeants sur un contrat jusqu’en juin 2027. Son transfert devrait rapporter 6 millions d’euros, plus d’éventuels bonus. L’accord entre les deux clubs a été trouvé et le contrat du milieu défensif devra être fourni d’un pourcentage à la revente. Âgé de 19 ans, Lepenant était suivi par de nombreux clubs en France notamment l’OM et l’AS Monaco, qui auraient aimé doubler Lyon, longtemps en tête sur ce dossier. Un chose est quasiment certaine, Johann Lepenant devrait découvrir la Ligue 1 la saison prochaine, lui qui avait fait une passe décisive en Ligue 2 avec Caen.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Un club surprise veut Payet et serait confiant pour y arriver !

INFO L’ÉQUIPE. Le jeune milieu de terrain caennais Johann Lepenant (19 ans), priorité des dirigeants lyonnais depuis plusieurs mois, va s’engager avec l’OL pour les cinq prochaines saisons. https://t.co/0J5GVtmcUe pic.twitter.com/ECgedoaK2f — L’ÉQUIPE (@lequipe) June 5, 2022

Le milieu défensif était longtemps pisté par le club par Monaco pour remplacer Tchouaméni en instance de départ au Real Madrid. L’OM, lui, avait vu en Lepenant, le parfait remplaçant à Boubacar Kamara. Evoluant au poste de milieu défensif, mais pouvant tout de même évoluer un cran plus haut sur le terrain, Johann Lepenant n’avait plus qu’un an de contrat et aurait été recruté à moindre coût, ce qui aurait été parfait pour les finances pour le club.