Interrogé par Téléfoot, Pablo Longoria a dressé un bilan de son mercato. Le directeur sportif estime qu’il y a eu deux ratés et fait son autocritique…

Pablo Longoria s’est exprimé sur le mercato réalisé par l’OM cet été. Le « head of football » marseillais ne cache pas avoir des regrets dans le dossier Darwin Nunez (auteur d’un triplé avec le Benfica en Ligue Europa hier soir) mais surtout dans le transfert raté de Joakim Maehle…

Benfica’s club-record signing Darwin Nunez opened his account with a hat-trick in the Europa League.

Coach Jorge Jesus expects the 21yo to fetch more than Joao Felix’s €126m and fears he could lose him soon.https://t.co/yfYLVVyGr8 @FotMob #SLB #UEL pic.twitter.com/hfRROOHRbG

— Sacha Pisani (@Sachk0) October 23, 2020