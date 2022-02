Longoria suit un Turc, Garcia jubile, et l’avenir de Perrin… Les 3 infos OM de ce samedi

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce samedi :Aktürkoğlu pisté, l’évolution de Kamara et l’avenir de Perrin …

OM Mercato: Longoria ne lâche pas cet ailier turc ?

Pablo Longoria est sur tous les fronts depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille. Alors que le mercato estival ne débute que dans quatre mois, le président marseillais aurait fait d’lKerem Aktürkoğlu sa cible…

En effet selon les informations du media turc Aksam sport, les dirigeants de l’Olympique de Marseille seraient sur les tablettes de l’international turc Aktürkoğlu (23 ans). Ce dernier possède un contrat aspirant jusqu’en 2024 avec le club stambouliote, et a marqué 6 buts pour 4 passes décisives cette saison. Sa valeur est estimée par le site Transfermarkt à 6 millions d’euros. Il avait réalisé une belle performance face aux Marseillais en Europe League. Il pourrait rejoindre son coéquipier en sélection, Cengiz Under très performant depuis son arrivée à l’OM.

En aout dernier, un spécialiste du football turc nous donnait quelques indications sur le niveau de Galatasaray avant de les affronter en Coupe d’Europe. Il n’avait pas hésité a citer le nom de l’ailier de 23 ans…

Jeune prometteur turc, lKerem Aktürkoğlu

« Nous avons une équipe complètement renouvelée par rapport à la saison dernière parce qu’à cause du fairplay financier la plupart de nos joueurs étaient en prêt. Cette année, on a eu un nouveau président qui a été élu et la disparition du fairplay financier, ça nous a permis de miser sur des joueurs qui pouvaient nous rapporter de l’argent à la vente. Donc il va falloir que cette équipe, totalement remaniée, apprenne à jouer ensemble. Comme on est une équipe nouvelle, on n’a pas encore pu voir quel serait l’équipe type. Mais, moi si j’avais un onze type à donner avec ce que je pense de l’équipe : On a Muslera, notre gardien depuis plusieurs années, Sacha Boey à droite, Luyindama et Nelsson en défense central et Patrick Van Aanholt à gauche. En milieu, il devrait y avoir principalement Taylan Antalyali, Feghouli que vous connaissez et Cicâldau. Tout ça en milieu plutôt central. Ensuite, on a un jeune joueur prometteur turc, Kerem Aktürkoglu, sur l’aile, Morutan qui peut jouer sur les ailes aussi. Et, en attaque, il y a Mostafa Mohamed, moi c’est ma préférence mais pour le moment l’entraîneur préfère mettre Mbaye Diagne. Donc vous l’aurez compris Falcao n’est plus dans nos petits papiers (il a été libéré et devrait signer en Liga), après on verra comment sa situation évolue dans les prochains jours. » Bertan Öner – source : FCMarseille (31/08/2021)

OM: Kamara milieu de terrain, Rudi Garcia jubile !

Formé au poste de défenseur central, Bouba Kamara excelle au milieu de terrain. C’est Rudi Garcia qui avait tenté le coup lors de son passage à l’OM. Depuis le coach français est satisfait de l’évolution de son ancien joueur…

Elément incontournable au milieu de terrain, Bouba Kamara s’épanouit au poste de milieu de terrain. Il apporte un certain calme et une réelle stabilité devant la défense. Rudi Garcia, son entraineur de l’époque à l‘OM s’est satisfait de son choix payant de repositionner le natif de Marseille…

Ça me fait doucement rire aujourd’hui– Garcia

« Concernant Boubacar Kamara, beaucoup pensaient que j’avais tort de le mettre au milieu et cela me fait doucement rire aujourd’hui. Cela ne coûte rien de tester, si cela ne marche pas, tu arrêtes. Et cela peut changer une carrière. Cela dépend du joueur, s’il voit son intérêt, très vite, cela peut très bien se passer. S’il est en retenue, cela peut prendre plus de temps et mener à l’échec. » Rudi Garcia— Source: L’Equipe (26/02/22)

Présent en conférence de presse ce mercredi à la veille du match retour contre Qarabag (16e de finale de la League Europa Conference) le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Boubakar Kamara a évoqué la pression qui est monté d’un cran après la défaite à domicile contre Clermont dimanche dernier.

« Cette défaite contre Clermont, ça arrive. Elle nous a fait mal, on avait besoin que les cadres parlent. On avait besoin de tout remettre à zéro pour bien repartir pour le sprint final. D’un point de vue personnel, je vais très bien. J’étais sur le banc par choix du coach. On a bien parlé, il faut repartir de l’avant et gagner demain. De la pression ? Quand on est à l’Olympique de Marseille, il y en a toujours. C’est vrai que cette élimination en Coupe de France nous a fait du mal. Cette coupe d’Europe peut nous permettre de gagner un titre et de faire plaisir aux supporters » Ce qu’on s’est dit après Clermont ? Les cadres ont parlé, ce qu’on s’est dit doit rester entre nous. » Boubacar Kamara – Source : Foofball Club de Marseille

OM Mercato: Les indications de Perrin sur son avenir

Prêté avec option d’achat à Strasbourg par l’OM, Lucas Perrin s’épanouit en Alsace. Le défenseur de 23 ans réalise une très belle saison…

Lucas Perrin l’ancien défenseur de l’OM prêté à Strasbourg s’est exprimé sur son avenir dans les colonnes de 20 Minutes :

« J’attends que le club fasse les démarches, ce n’est pas moi qui gère, qu’on contacte mon agent et qu’il y ait des discussions entre l’OM et Strasbourg. Je pense qu’on a des bons trucs à vivre jusqu’à la fin de saison. Donc je préfère rester concentrer là-dessus que sur le contrat . » Lucas Perrin— Source: 20 minutes (26/02/22)

Il s’était déjà exprimé sur sa nouvelle aventure en Alsace :

Retrouver du plaisir et enchainer les matchs– Perrin

« Je suis à Strasbourg pour retrouver du plaisir et enchaîner les matchs. Pour moi, qui n’ai connu que l’Olympique de Marseille, ce changement constitue le début de ma carrière. Une nouvelle étape loin du cocon familial. Je suis très heureux de rejoindre le Racing. J’ai beaucoup aimé mon échange avec le coach et le projet cohérent et ambitieux qui m’a été présenté » Lucas Perrin— Conférence de presse (14/07/21)