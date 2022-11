Longoria vise bien un attaquant, coup de théâtre pour Milik ? Et une piste portugaise…Les 3 infos mercato OM de ce mardi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Marcus Thuram est bien une cible de Longoria mais le dossier est très compliqué. La direction de la Juventus démissionne, quid de Milik ? Et Crespo visé ?

Longoria rêve de Thuram, mais…

Marcus Thuram sera libre en juin prochain. Une situation qui attise les convoitises, comme Nice l’été dernier. Le Bayern Munich aurait déjà contacté le joueur, tout comme l’Inter. Selon l’Equipe, Unai Emery, devenu le coach d’Aston Villa, serait déterminé à faire venir le Français. Le quotidien sportif précise que « Pablo Longoria, lui, en rêve mais l’OM part de beaucoup plus loin. (…) Pour le moment, le numéro 26 des Bleus entend poursuivre son parcours à Mönchengladbach jusqu’à juin. Mais que se passerait-il en cas d’offre XXL ? ».

Selon le média italien Tuttosport, l’OM serait prêt à passer à l’attaque dès cet hiver. Sous contrat jusqu’en 2023, le Borussia souhaiterait tirer un bénéfice de son transfert et demande une somme avoisinant les 10 millions d’euros pour le laisser partir. Cependant La Gazzetta dello Sport a dévoilé cette semaine que les dirigeants Nerazzuri seraient partis au Qatar pour discuter d’un éventuel transfert avec le clan Thuram…

Dans l’émission Débat Foot Marseille, Nicolas Filhol avait évalué la faisabilité de ce transfert.

« Thuram moi je le prendrai les yeux fermés, on le voulait déjà avant qu’il parte en Allemagne et clairement son père ne veut pas qu’il vienne à Marseille, pour lui ça va être trop compliqué. Il a réussi en Allemagne et je pense que son objectif maintenant c’est d’aller dans un meilleur club allemand. Si le Bayern lui ouvre la porte par exemple… Il y a déjà des représentants de l’Inter Milan qui sont au Qatar pour le récupérer. Il y a déjà des gros clubs qui se positionnent, moi je pense que l’OM est hors-jeu sur ce dossier. Il a très bien débuté quand il est arrivé à Monchengladbach, il a eu un creux la saison dernière et cette saison il est reparti. Il joue en pointe maintenant. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 21/11/2022

Gros coup de tonnerre à la Juventus, le cas Milik remis en question ?

L’ensemble de la direction de la Juventus a décidé de démissionner, ce lundi. C’est la fin de l’ère Andrea Agnelli, jusqu’ici président et de son bras droit Nedved. Eliminée de la Ligue des champions et dans la tourmente sur le plan extra-sportif après l’ouverture d’une enquête nommée « Prisma », visant à étudier les comptes de la Vielle Dame, cette dernière va donc faire peau neuve. Est ce que ce changement total à la tête du club italien va avoir des conséquences sur le transfert annoncé de Milik à la Juve ? Réponse dans les prochains jours…

Avant ce cataclysme, CalcioMercato, expliquait que la Juventus aimerait conserver Milik la saison prochaine, et donc lever l’option d’achat à hauteur de huit millions d’euros. Le Polonais est actuellement à la coupe du monde avec sa sélection nationale.

« On considère que le départ d’Arkadiusz est une réflexion que tout le monde doit se poser dans le foot moderne. Tu préfères avoir un joueur de haut niveau ou un joueur adaptable à ton équipe? Si tu as les deux, c’est magique. On estime que Milik est un joueur de très haut niveau, un des meilleurs buteurs européens, mais qu’il n’est pas adapté à la modalité de jeu que l’on veut développer. C’est notre sentiment, on se trompe peut-être. Mais on devait prendre une décision, savoir quoi faire sur le marché avec l’un des salaires les plus élevés de l’effectif mais qui n’est pas le plus adaptable. Pour moi, le joueur le mieux payé de l’effectif doit être le plus important de l’équipe. On a trouvé des solutions. La Juve a toujours été intéressée. On a trouvé un bon prêt. Mettre un joueur dans un très bon club, une équipe du niveau Ligue des champions et qui va lutter pour le titre en Italie, ça lui donne de la valeur. Cela aurait été plus facile de l’envoyer dans un club inférieur pour nous protéger, et dire qu’il n’avait pas le niveau à l’OM. Il est très performant avec la Juve, on est très content pour lui. La Juve a une option pour acheter le joueur, mais peut-être qu’il peut revenir dans le futur. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse / La Provence (15/11/2022)

10 millions d’euros pour Miguel Crespo ?

Le mercato devrait être agité du côté de l’Olympique de Marseille cet hiver. Le président Pablo Longoria a déjà de nombreux dossiers à gérer, notamment pour exfiltrer les joueurs qui ne font plus partie des plans de Tudor. Il pourra ensuite apporter des renforts à son entraîneur. Ce dernier vise un milieu de terrain de Fenerbahçe.

Le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria va de nouveau se montrer actif lors du prochain mercato hivernal. Dans un premier temps il va devoir trouver des portes de sorties aux joueurs peu ou pas du tout utilisés par Igor Tudor lors de cette première partie de saison. Le brésilien Gerson est ainsi plus que jamais sur le départ. L’attaquant Luis Suarez (24 ans), et le défenseur Isaak Touré (19 ans) et le milieu de terrain Pape Gueye (23 ans) pourraient ainsi quitter le club marseillais en janvier sous forme de prêt ou de transfert définitif.

Ces départs pourraient ainsi permettre aux dirigeants de l’OM de renforcer l’équipe d’Igor Tudor avec des éléments qui correspondent mieux à son style de jeu. A en croire les informations de la presse Turc, le coach marseillais aurait d’ailleurs déjà coché un nom dans sa liste de vœux. L’ancien joueur de la Juventus viserait ainsi le milieu de terrain de Fenerbahçe Miguel Crespo (26 ans) sous contrat avec le club turc jusqu’au 30 juin 2024. Fenerbahçe réclamerait pas moins de 10 millions d’euros pour celui qui est devenu un maillot indispensable de l’équipe de Jorge Jesus.

