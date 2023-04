Longoria vise ce taulier de Nantes? Bonne nouvelle pour Tudor avant Lorient et les regrets marseillais après PSG – OL… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Longoria intéressé par ce taulier du FC Nantes, une bonne nouvelle pour Tudor avant Lorient, les gros regrets de l’OM après PSG-Lyon.

OM Mercato: Longoria intéressé par ce taulier du FC Nantes ?

Auteur de bonnes performances avec le FC Nantes, Ludovic Blas a récemment prolongé de deux ans avec son club. Mais il serait sur les tablettes du club olympien…

D’après Jeune Footeux, Ludovic Blas serait sur les tablettes de l’Olympique de Marseille. Le Nantais arrive en fin de contrat en juin 2024…

On retrouve du Payet dans le jeu de Blas

« Concernant Blas, je comprends pourquoi la plupart des supporters de l’OM l’aiment bien. Je fais partie de ceux qui l’adorent. C’est parce que lorsqu’on voit jouer Payet on adore. Et on retrouve un peu de Payet dans le jeu de Blas. Il y a footballistiquement parlant une élégance. Et moi je le vois comme un successeur de Payet. Les deux ont des similitudes, c’est pour ça qu’on est plus sensibles à ce genre de football. Quand tu as eu l’habitude de voir Payet jouer, quand tu vois un mec comme Blas, tu es séduit par sa qualité. D’accord il a prolongé de deux ans et nous on sait surcharger au milieu de terrain. Donc c’est mort pour nous. Mais ce mec là il va partir. Il va être très sollicité et il va aller certainement dans un autre grand club. Avec lui on fait souvent référence au match contre la Juventus où il a été excellent. Il met cette passe décisive en mode talonnade. » Sourigna – Source : Football Club de Marseille (6/03/2023)

Le chantier se trouve derrière et pas devant

« Déjà il y a Harit qui va revenir. J’aimerais qu’on nous annonce des noms un peu plus défensifs. Parce que pour moi le chantier se trouve derrière, pas devant et un peu sur les côtés. Les joueurs dans l’entre jeu tu les as. Maintenant que tu as pris Vitinha, où soit disant tu lui fait confiance. Tu peux aussi garder Sanchez. Il faut surtout recruter un bon joueur d’expérience. On parlait de continuité. On ne peut pas chaque année détruire une équipe pour reconstruire après derrière. L’avantage qu’on peut avoir en fin de saison, si on va en ligue des champions, c’est que l’attirance de l’OM sera beaucoup plus forte. Cela peut donner envie à des joueurs libres de venir à l’OM pour jouer la ligue des champions. Comme par exemple Guerreiro de Dortmund que j’aime bien. » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (6/03/2023)

OM : Déjà une bonne nouvelle pour Tudor pour Lorient !

Dimanche prochain, l’Olympique de Marseille affrontera le FC Lorient pour la 30e journée de Ligue 1. Une bonne nouvelle est déjà tombée pour le coach marseillais !

L’Olympique de Marseille a du mal à prendre des points à domicile au Vélodrome mais se porte bien mieux à l’extérieur. Ce dimanche, les hommes d’Igor Tudor se déplaceront pour le compte de la 30e journée de Ligue 1 à Lorient pour y affronter les Merlus.

Ces derniers ont perdu lors de la dernière journée face au LOSC sur le score de 3-1. Cette rencontre a également été marquée par l’expulsion d’un ancien joueur de l’OM : Laurent Abergel. Le joueur formé à Marseille qui plus est capitaine du FC Lorient, sera suspendu pour le match contre les Olympiens !

Carton rouge pour Laurent Abergel. 79′ I 1-1 I #LOSCFCL — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) April 2, 2023

« Personnellement, c’était un match compliqué, encore plus après avoir pris un carton rouge. J’avais l’impression d’être pris au marquage à chaque fois, je n’ai pas touché beaucoup de ballons, je n’étais pas en réussite. Je n’ai pas fait un bon match. Je prends une grande part de responsabilité dans cette défaite parce qu’après le rouge, le match a changé. Sévère ou pas, je n’ai pas fait preuve d’intelligence sur ce coup-là. J’assume. Cette expulsion est le tournant du match, cela a fait mal à notre équipe derrière » Laurent Abergel – Source : Ouest-France (02/04/23)

À 10, c’était beaucoup plus difficile — Le Bris

« Lille a bien démarré le match, ils ont trouvé des espaces dans notre défense, sur le milieu et les côtés. Il faut valoriser le travail de l’adversaire. Nous, on a mis du temps à s’ajuster, car notre système en 4-1-4-1 mérite d’avoir un vécu, une expérience prolongée. Le passage en 4-4-2 à plat a résolu nos problèmes. On était beaucoup moins en danger et en retard. J’ai apprécié la capacité de l’équipe à réagir, et son courage de prendre le ballon sous la pression. En deuxième période, on est bien reparti, et on a fait déjouer cette équipe de Lille. Notre égalisation était logique, mais les émotions du match ont fait qu’il y a eu une décision en notre défaveur (l’expulsion de Laurent Abergel). À 10, c’était beaucoup plus difficile, on a eu l’occasion du 2-1 avec Stéphane Diarra, mais Edon Zhegrova a une qualité exceptionnelle de finition, donc bravo à Lille » Régis Le Bris – Source : Conférence de presse (02/04/23)

Ligue 1 : L’OM peut avoir de gros regrets après PSG-Lyon

L’Olympique de Marseille a reçu ce vendredi soir le MHSC au Vélodrome. Le match nul ne suffira pas pour conserver la deuxième place mais en plus, les Marseillais peuvent avoir des regrets…

La trêve internationale est terminée, retour de l’Olympique de Marseille au Vélodrome pour la réception du MHSC ce vendredi soir. Malheureusement cette rencontre ne s’est pas soldée par une prise des trois points des Marseillais. Après ce match, les concurrents se sont affrontés avec un gros choc entre le RC Lens et le Stade Rennais, ce samedi soir.

Les Nordistes ont réussi leur déplacement en prenant les 3 points grâce à un but de la tête de Lois Openda… Avec cette victoire, les Lensois prennent la deuxième place aux Marseillais au goal average.

Pour terminer cette journée de Ligue 1, le PSG a reçu Lyon au Parc des Princes dimanche soir. Victoire surprise des joueurs de Laurent Blanc qui aurait pu faire les affaires de l’OM. Avec une victoire face à Montpellier, ils auraient pu revenir à 4 points de l’actuel leader du championnat.

⌛️ Fin du match au Parc des Princes. #PSGOL I 0-1 pic.twitter.com/qaV0tblRAw — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 2, 2023

LE PROGRAMME DE LA J29

Programmation TV de la 27e journée de Ligue 1

Vendredi 31 mars 2023 à 21h00 sur Prime Video

OM 1–1 MHSC

Samedi 1 avril 2023 à 17h00 sur Prime Video

AJ Auxerre 1–0 Troyes

Samedi 1 avril 2023 à 21h00 sur Canal+ Sport 360 et sur Canal+ Foot

Rennes 0–1 RC Lens

Dimanche 2 avril 2023 à 13h00 sur Prime Video

LOSC 3–1 FC Lorient

Dimanche 2 avril 2023 à 15h00 sur Prime Video



Clermont 2–1 Ajaccio

Angers SCO 1–1 Nice

Brest 3–1 Toulouse

FC Nantes 0–3 Reims

Dimanche 2 avril 2023 à 17h05 sur Canal+ Foot

AS Monaco 4–3 Strasbourg

Dimanche 2 avril 2023 à 20h45 sur Prime Video

PSG 0-1 Lyon

🗣️ Samuel Gigot : « Je n’arrive pas trop à comprendre parce qu’on a un public énorme. » Le défenseur de l’OM ne comprend pas pourquoi les Marseillais n’y arrivent plus à domicile.#OMMHSC I #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/e309QDXKXA — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 31, 2023

« C’était un match encore compliqué. On prend un but d’entrée et on court après le score du coup. On a la chance d’égaliser rapidement. Je n’arrive pas à comprendre parce qu’on a un public qui est toujours derrière nous, à nous pousser jusqu’à la dernière minute. Tous les matchs sont compliqués. Toutes les équipes accrochent et ça va être difficile jusqu’à la fin. Mais on ne va pas lâcher. Dès la semaine prochaine on va s’y remettre avec un gros match qui arrive. Il faut avancer. On n’est pas la hauteur sur les derniers matchs. Mais on va se réveiller. » Samuel Gigot – Source : Prime Video (31/03/2023)