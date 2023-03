Longoria vise toujours ce joueur de City, énorme coup dur pour Ounahi, et les salaires des Marseillais … Les 3 infos OM de ce jeudi !

Chaque jour la rédaction de Football Club de Marseille met en avant les 3 informations de la journée. Au programme ce jeudi : L’OM ne lâche pas ce joueur de Manchester City, énorme coup dur pour Azzedine Ounahi, l’Équipe dévoile les salaires des joueurs marseillais …

Mercato : L’OM ne lâche pas ce joueur de Manchester City ?

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille il y a plusieurs saisons, Sergio Gomez serait de nouveau dans les petits papiers de Pablo Longoria. Plusieurs autres clubs suivraient sa situation !

L’Olympique de Marseille va avoir besoin de se renforcer au poste de piston gauche la saison prochaine. Nuno Tavares n’est que prêté et n’a, pour le moment, pas vraiment convaincu les supporters ainsi que la direction. D’après les informations du média Jeunes Footeux, l’OM apprécierait le profil de Sergio Gomez.

Un prêt avec OA pour Sergio Gomez?

L’Espagnol a déjà été cité parmi les pistes de Pablo Longoria il y a quelques saisons. Le président marseillais aurait relancé cette piste afin de le récupérer en prêt avec option d’achat. Depuis le mois d’août 2022, il a signé à Manchester City en provenance d’Anderlecht et n’a que très peu joué chez les Citizens.

Toujours selon le média, deux clubs espagnols seraient intéressés par son arrivée : Le Celta Vigo et le FC Séville. Il pourrait être un bon remplaçant à Nuno Tavares au poste de latéral gauche pour la saison prochaine.

🔴 Les dirigeants marseillais seraient toujours intéressés par le défenseur Sergio Gomez 🇪🇸 (22ans). Le club voudrait un prêt avec option d’achat. Le Celta Vigo et Séville sont également intéressés. #TeamOM (@Jeunesfooteux) pic.twitter.com/qOfVUsxymV — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) March 29, 2023

Les dirigeants estiment que Tavares n’est pas fiable

« Arsenal voudrait le vendre. Les dirigeants des Gunners ne veulent pas le prêter une deuxième saison d’affilée. Il lui reste deux ans de contrat. Il est prêté sans option d’achat donc normalement il retourne à Londres. L’OM ne s’est pas montré définitif, ils n’ont pas clairement spécifié qu’ils voulaient le laisser partir mais on en prend clairement le chemin. Au début de la saison, il a séduit les supporters et les dirigeants. Il occupe un poste où c’est compliqué de trouver des joueurs de haut niveau. Les dirigeants d’Arsenal ont le même avis que ceux de Marseille. Ils estiment que ce n’est pas un joueur fiable. Si Arsenal le brade lors du prochain mercato et que l’OM y voit un certain intérêt, il y aura peut-être un coup à jouer. Marseille reste attentif mais la tendance est à un retour à Arsenal. » Florent Germain – After Foot (22/03/2023)

OM : Énorme coup dur pour Ounahi !

Blessé à l’orteil pendant la trêve internationale avec le Maroc, Azzedine Ounahi devrait être opéré dans les prochains jours. Il ne devrait plus jouer de la saison, sauf miracle.

Arrivé à l’Olympique de Marseille en provenance d’Angers lors du mercato hivernal, Azzedine Ounahi avait réussi ses débuts sous ses nouvelles couleurs en marquant lors de son premier match contre le FC Nantes (0-2). Porteur de grands espoirs après s’être révélé pendant la Coupe du Monde 2022 avec le Maroc, le milieu de terrain de 22 ans n’a pas réussi à s’imposer comme un titulaire sous les ordres d’Igor Tudor. Il doit pour l’instant se contenter d’un rôle de remplaçant de luxe. L’international marocain n’a été titulaire qu’une seule fois depuis son arrivée à Marseille. Walid Regragui continue pourtant de lui faire confiance puisque Ounahi était titulaire lors du match amical entre le Maroc et le Brésil samedi (2-1). Malgré une nouvelle bonne performance avec les lions de l’Atlas, cette rencontre pourrait signer l’arrêt brutal de la saison de l’ancien angevin.

Opération prévue … Deux mois d’absence pour Ounahi

Selon les dernières informations d’RMC Sport, la saison d’Azzedine Ounahi est terminée. Le milieu de terrain de 22 ans s’est fracturé l’orteil samedi dernier lors de la victoire de prestige du Maroc contre le Brésil à Tanger. Le joueur va se faire opérer dans les prochains jours. La durée de son indisponibilité devrait être supérieure à deux mois. Sauf miracle, Ounahi ne rejouera plus de la saison et devra attendre le début de la saison prochaine pour refouler les pelouses de Ligue 1. C’est donc un joueur de moins pour Igor Tudor dans le sprint final du club phocéen, actuellement deuxième de Ligue 1 à 7 points du Paris-Saint-Germain.

🔴 Selon nos informations, Azzedine Ounahi, blessé avec le Maroc, va devoir se faire opérer suite à sa fracture d’un orteil. Sa durée d’indisponibilité est supérieure à deux mois et sa saison est donc terminée, sauf miracle. — RMC Sport (@RMCsport) March 30, 2023

OM : Veretout loin devant, les salaires marseillais !

Dans l’édition du jour de L’Équipe, celle-ci révèle les salaires des joueurs du championnat de France. À Marseille, le joueur le mieux payé n’est pas celui qu’on croit.

L’Équipe propose comme chaque année dans son édition une revue des salaires des joueurs de Ligue 1. Si Kylian Mbappé est sans grande surprise le joueur qui gagne le plus du championnat, le joueur le mieux payé à Marseille n’est pas celui qu’on croit. Arrivé cet été à l’OM en provenance de l’Inter Milan, Alexis Sanchez est le deuxième plus gros salaire du club avec 500 000 euros par mois dont la prime à la signature qui est lissée. Le chilien est devancé par Jordan Veretout qui est le joueur marseillais le mieux payé de l’effectif avec 550 000 euros bruts mensuels. Ils sont tout les deux suivis par Éric Bailly (450 000 euros), Ruslan Malinovskyi (350 000 euros) et Cengiz Under (330 000 euros)

Le top 10 des salaire à l’OM :

Jordan Veretout : 550 000 euros Alexis Sanchez : 500 000 euros (dont la prime à la signature lissée) Éric Bailly : 450 000 euros Ruslan Malinovskyi : 350 000 euros Cengiz Under : 330 000 euros Valentin Rongier : 330 000 euros Chancel Mbemba : 320 000 euros (dont la prime à la signature lissée) Mattéo Guendouzi : 320 000 euros Vitinha : 280 000 euros Jonathan Clauss : 275 000 euros

Les salaires 2023 de la Ligue : L’OM sort l’artillerie lourde https://t.co/bJstKAJfzR pic.twitter.com/k6jAYHO01Z — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 30, 2023

Tudor, deuxième entraîneur le mieux payé

En plus des salaires de joueurs, le journal L’Équipe a aussi révélé dans son édition du jour les salaires des entraîneurs de Ligue 1. Sans surprise, c’est Christophe Galtier, le coach du Paris-Saint-Germain qui est en tête de ce classement de fortune avec 665 000 euros bruts mensuels. Igor Tudor n’est pas en reste puisqu’il est le deuxième entraîneur de ligue 1 le mieux payé derrière son homologue parisien. Avec 330 000 euros bruts mensuels, l’entraineur croate devance Bruno Génésio (250 000 euros) et Laurent Blanc (230 000 euros).