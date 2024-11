L’optimisme avec De Zerbi et Benatia… Rabiot transformé par la trêve? Coup dur pour le protégé de Papin… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : L’optimisme avec De Zerbi et Benatia… Rabiot transformé par la trêve? Coup dur pour le protégé de Papin…

Jérôme Rothen optimiste sur l’avenir de l’OM avec De Zerbi et Benatia !

Dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen a exprimé son optimisme concernant le projet de l’Olympique de Marseille, soulignant le rôle central du président Pablo Longoria dans la quête de stabilité du club. L’ancien joueur du PSG a particulièrement salué l’arrivée de Roberto De Zerbi en tant qu’entraîneur et de Mehdi Benatia comme conseiller sportif, des choix qui, selon lui, marquent un véritable tournant pour l’OM.

La stabilité, un impératif pour l’OM

Depuis plusieurs années, l’Olympique de Marseille a été secoué par des changements constants à la tête du club, tant au niveau des entraîneurs que des dirigeants. Selon Jérôme Rothen, ces changements ont créé une instabilité chronique qui a freiné les ambitions du club. Toutefois, l’ancien international français estime que le projet mis en place par Pablo Longoria semble enfin sur la bonne voie. « De Zerbi va-t-il s’installer dans la durée ? Je souhaite qu’il y ait de la stabilité dans ce club, enfin », a déclaré Rothen, soulignant que cette stabilité est indispensable à l’essor du club.

De Zerbi et Benatia : des choix décisifs pour l’OM

Pour Jérôme Rothen, l’arrivée de Roberto De Zerbi à la tête de l’équipe marseillaise est une excellente nouvelle. L’entraîneur italien est connu pour sa passion et son approche innovante du football, des qualités qui, selon Rothen, sont parfaitement adaptées à l’Olympique de Marseille. « Un passionné comme Roberto De Zerbi avec tout son staff, ça peut faire que du bien à l’Olympique de Marseille », a-t-il commenté.

Rothen met également en avant le rôle de Mehdi Benatia, l’ex-défenseur marocain, qui apporte une expérience précieuse au sein de l’organigramme. « Je suis content de voir qu’un grand club comme l’Olympique de Marseille intègre dans l’encadrement des anciens qui peuvent apporter », a déclaré Rothen, soulignant le manque de figures expérimentées dans le football français. Selon lui, Benatia pourrait être un atout majeur pour l’OM, notamment grâce à sa connaissance du haut niveau et de la rigueur exigée dans les compétitions européennes.

Un tournant pour l’OM

Pour Jérôme Rothen, cette nouvelle direction sportive pourrait être le début d’une ère de succès pour l’Olympique de Marseille. « Avant le match contre Auxerre, au niveau de la communication et de tout ce qu’il a pu dégager, c’était un 100 % de réussite », a-t-il conclu à propos de Roberto De Zerbi. Ce changement de cap, avec des hommes de terrain comme De Zerbi et Benatia, pourrait marquer la fin de l’instabilité et ouvrir la voie à une nouvelle dynamique pour l’OM.

OM : Un joueur transformé par cette trêve internationale?

Après la rencontre face à l’AJ Auxerre, la trêve internationale tombait à pic pour oublier la prestation médiocre des Olympiens. Un joueur s’est d’ailleurs illustré avec son équipe !

Roberto De Zerbi l’a confié, il aurait aimé que cette trêve internationale n’intervienne pas si tôt afin de continuer à travailler. Malheureusement, les joueurs ont été appelés par leurs nations et ont dû honorer leur sélection. Adrien Rabiot s’est illustré avec les Bleus face à l’Italiee n marquant un doublé de la tête. Pour La Provence, cette prestation pourrait lui permettre de donner le meilleur de lui-même avec l’OM lors de la reprise.

Rabiot marque les esprits

Les médias italiens, tout juste encore sous le coup de l’exploit de Jannik Sinner n’ont pas tardé à consacrer plusieurs pages à Adrien Rabiot. Sur la couverture du Corriere dello Sport, le ton est donné avec le titre : « Rabiot nous réveille », une référence directe à l’impact de l’international français sur le jeu. Quant à Tuttosport, le journal a été plus tranchant, titrant : « Rabiot nous déclasse », faisant allusion à la domination du milieu de terrain français face à la Nazionale.

La Gazzetta dello Sport, quant à elle, a attribué la meilleure note du match (7,5) à Adrien Rabiot, soulignant sa performance exceptionnelle et sa capacité à déstabiliser l’Italie. Le quotidien a commenté qu’il était « insaisissable pour l’apathique Frattesi » et a ajouté qu’« Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, a pris des notes ». Insinuant que le coach olympien pourrait en tirer des enseignements pour l’avenir.

Avec ce doublé, Rabiot a confirmé qu’il n’était plus simplement un joueur de complément. Ce match contre l’Italie a montré un autre visage du milieu de terrain français, bien plus décisif et déterminé. Si certains le jugent trop inconstant en club, il a prouvé qu’il pouvait être un homme de grande envergure sur la scène internationale.

La presse italienne a donc eu du mal à digérer cette défaite cuisante et ce réveil brutal face à un Adrien Rabiot impérial. La performance du joueur a de quoi laisser des regrets au Milan qui a tenté de recruter le milieu de terrain l’été dernier, sans succès. Désormais, avec l’OM, Rabiot semble prêt à écrire une nouvelle page de sa carrière, et l’Italie en a eu un aperçu spectaculaire.

OM : Gros coup dur pour le protégé de Papin !

Après un début de saison exceptionnel et des prestations remarquée, Robinio Vaz écope d’une énorme suspension ! 9 matchs dont 4 avec sursis pour avoir tiré sur un grillage où se trouvait un supporter de Corte.

Lors d’une rencontre face à Corte en Corse, Robinio Vaz s’est illustré négativement. Le jeune attaquant de l’OM a tiré le ballon dans un grillage où se trouvait un supporter adverse. Selon plusieurs sources, il aurait subi des insultes racistes, ce qui expliquerait son geste. Seulement, le verdict est tombé, il sera suspendu pour 9 matchs dont 4 avec sursis après son expulsion.

La Provence nous donne le verdict du président Pablo Longoria. Jean-Pierre Papin va bien rester auprès de la réserve de l’OM. Ali Zarrak, avec qui le coach avait eu des tensions ces derniers mois restera également au club. Seulement, il sera attitré à d’autres fonctions afin de ne plus être en contact avec JPP.

Les révélations de Di Meco sur le conflit avec Papin

L’ancien défenseur de l’OM Eric Di Meco a évoqué le conflit au sein de l’OM entre l’ancien Ballon d’or, Jean-Pierre Papin, et Ali Zarrak, responsable de la Pro 2 et adjoint de Medhi Benatia.

« Quand tu es entraîneur de la réserve, tu te retrouves constamment tiraillé entre ton envie d’être compétitif et les exigences du groupe professionnel. Quand on appelle Jean-Pierre, c’est pour éviter la relégation de la réserve, et il parvient même à les ramener en haut du classement. Le National 3, c’est la cinquième division, alors ça me fait sourire quand on dit qu’on prépare les jeunes de ce championnat pour jouer en Ligue 1. Vous en avez vu beaucoup, vous, des jeunes jouer en équipe première ces dernières années à l’OM ? explique ainsi Di Meco avant de poursuivre.

« Aujourd’hui, Jean-Pierre est en tête, et je pense sincèrement que, dans l’intérêt de l’OM, il serait plus utile que la réserve monte en National 2, car cela permettrait de mieux former les joueurs. Ensuite, Jean Pierre n’a aucun problème avec De Zerbi, qui a d’autres priorités que de se soucier de la position de Bacola, qu’il joue milieu de terrain ou avant-centre.

Le souci, c’est qu’il y a un directeur de la réserve qui a pris beaucoup d’importance dernièrement. C’est le même qui a été en conflit avec Mbemba. Ce monsieur manque apparemment de diplomatie… Il parle mal aux gens. Il est arrivé avec Tessier, et si on regarde son parcours, cela semble s’être souvent passé ainsi dans ses clubs précédents. On le présente comme un proche de Mehdi Benatia, mais ce n’est pas lui qui l’a fait venir, il était déjà en poste avant.

Il y a donc un conflit entre deux hommes, et, de ce que je sais, la direction a du mal à trancher, » a ainsi déclaré l’ancien défenseur de l’OM Eric Di Meco au micro de RMC Sport.