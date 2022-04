L’option d’achat de Perrin levée, Longoria suit un jeune talent, et la prévention de Cardoze… Les 3 infos OM de ce samedi

Chaque soir à 20h10, FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce samedi : Perrin va s’engager définitivement à Strasbourg, Longoria piste Touré, et la prévention de Cardoze.

Mercato OM: Première vente confirmée pour McCourt

Prêté par l’Olympique de Marseille depuis l’été dernier du côté de Strasbourg, Lucas Perrin réalise une très belle saison en Alsace. De quoi pousser les dirigeants strasbourgeois à lever son option d’achat…

Formé à l’Olympique de Marseille, dans le club de sa ville, Lucas Perrin a pris son envol l’été dernier en direction de Strasbourg pour acquérir du temps de jeu. Souvent remplaçant et rarement utilisé par André Villas-Boas et par Jorge Sampaoli ensuite, le minot a eu l’occasion de disputer beaucoup plus de matchs cette saison sous les ordres de Julien Stéphan. En effet, Perrin a pris part à 30 matchs toutes compétitions confondues cette saison et a même inscrit un but en Ligue 1.

Interrogé avant la rencontre face au PSG, le président de Strasbourg Marc Keller a confirmé la levée de son option d’achat de 1,5 millions d’euros. Récemment le Marseillais s’était exprimé sur son avenir pour la saison prochaine :

Je me sens bien ici–Perrin

A lire aussi : Mercato OM : Arsenal fait grimper le prix de Saliba !

« Comme je l’ai dit plusieurs fois, je me sens bien ici. Après, moi, je reste focalisé sur la saison, sur les cinq derniers matchs. Je pense qu’on a de belles choses à vivre. C’est mon agent et le président qui gèrent ça avec l’OM. C’est à eux de se mettre d’accord s’il doit y avoir quelque chose ou pas. Ce ne sont pas mes affaires et je ne reste concentré que sur le foot. Honnêtement, je suis au courant de rien. Moi, je suis bien ici, je me sens bien, il y a une bonne ambiance. Donc oui, j’aimerais bien rester ici. » Lucas Perrin – Source: Conférence de presse (22/04/2022)

OM Mercato: Longoria s’intéresse à un jeune international français ?

Pablo Longoria s’active déjà pour le recrutement estival. Après le dossier Mohamed Ali-Cho, l’Espagnol s’intéresse de près à Isaak Touré, jeune défenseur du Havre…

Le prochain mercato se rapproche doucement. Après avoir déjà été très actif lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria commencerait déjà à observer plusieurs profils en vue de la saison prochaine. Cette saison, le président olympien est parvenu à reconstruire une équipe compétitive, actuellement deuxième du championnat et en quart de finale de Ligue Europa Conférence. Toutefois, nul doute qu’il cherche à améliorer certains points de l’effectif.

En effet, le profil jeune d’Isaak Touré (19 ans) plairait au président de l‘OM selon Foot Mercato. L’international français est en fin de contrat en 2023, et sa valeur marchande est estimée à 3 millions d’euros par tranfermarkt… Défenseur central de 2M04, il serait aussi pisté par Francfort…

Avec le probable départ d’Alvaro et la blessure de Balerdi, une arrivée d’un joueur à ce poste ne serait pas de trop pour l’équipe de Jorge Sampaoli… Titulaire en début de saison, Touré a perdu sa place à l’automne dernier mais reste malgré tout un talent tricolore qui ne manque pas de courtisants. Lyon était aussi sur le coup, tout comme onze autres écuries de Ligue 1, de quoi laisser le choix au natif de la région parisienne.

Info : l’OM fonce sur le colosse du Havre Isaak Touré. Le défenseur central international U19 tricolore qui fait 2m04 pour 99kg plait beaucoup à Pablo Longoria qui espère le signer rapidement. L’Eintracht Francfort qui est aussi sur le coup. #TeamOM https://t.co/goBT74iONT — Sébastien Denis (@sebnonda) April 30, 2022

OM: Jacques Cardoze prévient les supporters

Le match entre l’OM et Lyon est devenu phare depuis quelques années. La rivalité entre les deux clubs n’a cessée d’accroitre ces dernières saisons…

La tension entre les deux clubs est toujours présente malgré le décrochage de Lyon au classement, qui ne pourra pas rattraper l’Olympique de Marseille à la fin de saison. Suite à divers incidents, l’écurie marseillaise est sous la menace d’un retrait de point en cas de débordement en tribune. Le directeur de la communication, Jacques Cardoze, a tenu à responsabiliser les supporters présents au stade ce dimanche…

Il faut que cela reste festif– Cardoze

« C’est traditionnellement un match électrique. J’aimerais dire qu’on doit tous ne pas répondre à la provocation. Il faut que cela reste un événement festif. » Jacques Cardoze— Source: BFM Marseille (29/04/22)