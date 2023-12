Lorient – OM (2-4) : Gattuso fulmine contre ses joueurs !

Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

L’Olympique de Marseille s’impose face à Lorient (2-4) ce dimanche soir à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. La réaction de l’entraineur de l’OM Gennaro Gattuso au micro de Prime Video :

A lire aussi : Lorient – OM (2-4) : Marseille enchaine avec la manière, Aubameyang brille encore !

J’étais énervé car il y avait plein de choses qui ne me plaisaient pas — gattuso

« Ce que je leur ai dit c’est que je n’étais pas vraiment content il y a pas mal d’aspect que l’on doit améliorer, on a terminé ce match à dix et c’est notre mentalité que l’on doit changer. Oui même à 3-0 j’étais énervé car il y avait plein de choses qui ne me plaisaient pas, c’est une question de mentalité je le dis et je le répète depuis plusieurs jours c’est vraiment un point sur lequel on doit s’améliorer. Le foot c’est toujours difficile à expliquer et ce que je vois c’est qu’on a très bien joué mais que très rapidement cela peut basculer car on ne fait pas ce qu’il faut en terme de mentalité. »a ainsi déclaré l’entraineur de l’OM Gennaro Gattuso au micro de Prime Video

Le débrief du match en direct sur YouTube juste après la rencontre

A lire aussi : Lorient – OM (1-4): le but d’Aubameyang qui s’offre un doublé !