Lorient – OM : La réponse du coach des Merlus à Igor Tudor !

Sur la Chaîne L’Equipe, Régis Le Bris a répondu à Igor Tudor après sa déclaration au micro de Prime Vidéo. Le coach lorientais semble être en accord avec ses principes de jeu et a voulu neutraliser les attaques marseillaises.

La tactique de Régis Le Bris a vraisemblablement gênée Igor Tudor lors de ce match à Lorient. Le coach croate avait expliqué juste après la rencontre au micro de Prime Vidéo que la tactique lorientaise n’était pas propice à proposer du jeu.

« Je ne suis pas content de ce résultat, mais je ne peux rien reproché aux joueurs. On a joué avec une bonne intensité. On s’est bien préparé. On a mis sur le terrain ce que l’on avait travaillé. Mais c’était dans les derniers mètres que la dernière passe, le dernier geste étaient difficiles. Lorient ne voulait pas jouer. Ils sont restés en défense et ont joué en contre. C’est le foot français typique. Je suis satisfait de l’intensité de l’équipe. Je suis content de la manière dont on s’est présenté et de notre football. C’est un match sérieux, mais pour faire la différence il faut arriver à marquer. » Igor Tudor – Source : Prime Vidéo (9/04/2023)

Ça a provoqué de la frustration chez l’adversaire — Le Bris

La Chaîne L’Equipe a pu obtenir la réaction du coach français à celle du Croate. L’entraîneur des Merlus n’a pas souhaité entrer dans des polémiques et a simplement expliqué sa tactique mise en place pour annihiler les phases offensives marseillaises.

💥Igor Tudor : « Lorient ne voulait pas jouer, ils n’ont fait que défendre. C’est un match typique du foot français. »💥 Notre envoyé spécial, @Gio_Castaldi a réussi à avoir la réaction de Régis Le Bris, entraîneur de Lorient. 🐟 pic.twitter.com/T5Ma7Nz36a — L’ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) April 9, 2023

« Je n’en pense pas grand-chose. Chaque équipe a son histoire et on a réussi à faire déjouer Marseille. C’était notre principal enjeu dans la mesure où, à l’aller (3-1), ils nous avaient vraiment mis en difficulté, sur les côtés notamment. Donc là, aujourd’hui, il fallait répondre à ce rapport de force avec un effectif un peu chamboulé. Il fallait qu’on construise quelque chose de nouveau. On l’a construit. Et je remarque que ça a provoqué de la frustration chez l’adversaire. » Régis Le Bris – Source : La Chaîne L’Equipe