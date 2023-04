Lorient – OM : Le beau geste des Marseillais pour rendre hommage aux victimes de la Rue de Tivoli

L’Olympique de Marseille se déplace à Lorient pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Durant cette rencontre, les joueurs porteront un brassard pour rendre hommage aux victime de la catastrophe de la Rue de Tivoli.

Ce dimanche l’OM se déplace à Lorient pour la 30e journée de Ligue 1. Les Marseillais porteront un brassard pour rendre hommage aux victimes de la Rue de Tivoli d’après Maritima.

A LIRE AUSSI : Match Lorient – OM : Quelle heure ? Quelle chaîne TV ?

#FCLOM après la catastrophe de la Rue de Tivoli, les joueurs de l’Olympique de Marseille porteront un brassard noir en guise de soutien…@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias — Karim Attab (@karimattab1) April 9, 2023

Déclarations d’avant-match

« On s’attend forcément à une rencontre compliquée. Mais on connaît nos qualités et on sait que l’on peut leur poser des problèmes. On doit s’appuyer sur nos atouts, aborder ce match comme les autres, et tout donner pour faire une belle performance. L’intensité que les Marseillais arrivent à mettre est impressionnante. C’est leur atout majeur. Il va falloir répondre à cela et mettre les ingrédients nécessaires » Julien Ponceau – Source : FC Lorient (07/04/23)

« Nous avons pu enchaîner une semaine complète, la première après la trêve internationale, et le match face à Montpellier, vendredi dernier (1-1 au Vélodrome, le 31 mars). J’ai vu mes joueurs totalement concentrés, appliqués, et je suis très confiant pour la suite des opérations, à commencer par le match de ce dimanche à Lorient. Ils ont beaucoup couru, près de 118 kilomètres, a précisé Tudor. Ce qui nous a manqué, c’est cette énergie mentale qui te permet de rester lucide jusqu’au bout et de faire la différence. C’est peut-être dû au fait que l’on n’avait pas vraiment pu s’entraîner correctement tous ensemble du fait de la trêve. Celui qui pense que son équipe fera les 38 matches sur un même niveau d’intensité se trompe : c’est impossible ! Parfois tu « rends » à 90 %, parfois à 80 %, parfois à beaucoup moins. Moi, par rapport au travail de mes joueurs à l’entraînement, je suis très confiant. Et excité de voir comment va se terminer la saison » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (07/04/23)