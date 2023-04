Match Lorient – OM : Quelle heure ? Quelle chaîne TV ?

L’Olympique de Marseille se déplace ce soir à Lorient pour un match capital en vue de la fin de saison. Les hommes de Tudor doivent absolument se relancer s’ils veulent garder la moindre chance dans la course au titre…

Pour ce match, le technicien croate pourra compter sur l’intégralité de son groupe à l’exception des deux blessés de longue date, Amine Harit et Azzedine Ounahi.

Le FC Lorient a vendu beaucoup de joueurs cet hiver, ce qui les a considérablement affaibli en attendant que leurs nouvelles recrues (Faivre, Dieng, etc) s’adaptent.

Lorient – Olympique de Marseille

20h45

Sur Prime Video

#Kolasinac : « On était déçu du résultat de Montpellier. On a beaucoup travaillé. On va essayer de tout donner pour gagner tous les matchs. » #liveFCM #confOM

« La semaine dernière, le résultat n’était pas celui que nous voulions. On voulait gagner à domicile. Vu comment nous avons travaillé physiquement et mentalement cette semaine, nous sommes prêts. Il ne reste que quelques matchs, il faut tout donner ». Sead Kolasinac – source : Conférence de presse (07/04/2023)

#Kolasinac : « On ne pense pas à la 4ème ou à la 5ème place, ce n’est pas ce que le club mérite. On vise le plus haut possible. » #liveFCM #confOM

— Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 7, 2023