Lorient – OM: Le Bris regrette l’absence des supporters marseillais

L’Olympique de Marseille se déplacera à Lorient pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Présent ce vendredi en conférence de presse, le technicien lorientais Régis Le Bris a regretté l’absence des supporters olympiens qui sont « capables d’amener la ferveur ».

« Les supporters marseillais, avec ce qu’ils apportent comme ferveur, ça participe aussi à la qualité du match »

L’entraîneur de Lorient Régis Le Bris regrette que les supporters de l’OM soient privés de déplacement au Moustoir, dimanche, alors que les précédents Lorient-Marseille se sont bien déroulés, selon lui. https://t.co/Jhc63VIsQa pic.twitter.com/95tf8mHZ0X — L’ÉQUIPE (@lequipe) December 8, 2023

« On ne peut pas laisser filer cette multiplication des violences. C’est insupportable vis-à-vis du sport qui est le nôtre. Vis-à-vis de notre société, il y a une dérive qui est presque affolante, a affirmé Le Bris. Que les pouvoirs publics se saisissent de la situation et soient sans concession sur ce sujet me paraît indispensable. Depuis plusieurs années, à Lorient, on a été plutôt préservés de cela. Il y a eu quelques feux d’artifice, des fumigènes, mais je trouve que l’ambiance au stade, y compris avec les supporters marseillais, a toujours été excellente. J’ai envie de penser qu’on puisse préserver cela dans des endroits. Dans d’autres, si les choses dérivent, il faut à un moment taper le poing sur la table et régler les choses avec fermeté. Évidemment que ça va nuire à l’ambiance globale du match, du stade. Les supporters marseillais, avec ce qu’ils sont capables d’apporter comme ferveur, ça participe aussi à la qualité du match. Je le regrette« , a-t-il ajouté.