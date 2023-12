OM : « Il a été un peu décrié cette saison… Il lui fallait un petit déclic »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM vient d’enchainer 3 victoires de suite et a même proposé un niveau de jeu collectif bien plus intéressant face à Lyon mercredi. Interrogé par la Provence, Steve Marlet a souligné la belle évolution du duo Aubameyang / Vitinha.

Pour la Provence, Steve Marlet s’est confié sur l’évolution positive du jeu proposé par Gattuso. « L’OM continue sur sa bonne série à domicile. C’est la première chose. Puis, le retour de Pierre-Emerick Aubameyang aussi. Il a été un peu décrié cette saison par rapport à ses performances, mais, là, on s’aperçoit, après la coupe d’Europe et le match d’hier, que c’est exactement le joueur que Marseille attendait. C’est une réussite. Il lui fallait un petit déclic surtout, je pense. C’est comme tous les joueurs offensifs. On peut faire le parallèle avec Vitinha, ce sont des joueurs qui ont besoin de matches références. En ça, le match de coupe d’Europe était parfait. Derrière, il faut confirmer, et c’est ce qu’il se passe. Il confirme avec cette magnifique prestation face à Lyon. Il lui fallait du temps et, plus que ça, un match référence pour mettre le curseur là où il voulait le mettre. Là où il a le niveau. Ils sont complémentaires sachant que chacun peut faire le rôle de l’autre aussi. Hier, ça s’est vu sur le troisième but : Vitinha, dans son style, gagne le duel face au défenseur, il se relève, lève la tête et centre en retrait pour Aubameyang. Ils peuvent prendre les qualités l’un de l’autre. Mais la force d’Aubameyang, c’est balle au pied, Vitinha dans la finition. Ils sont complémentaires. »

L’OM a réalisé une belle semaine avec 3 victoires : face à l’Ajax, le Stade Rennais et Lyon ce mercredi soir. Après avoir donné le coup d’envoi fictif et pu voir la rencontre en direct du Vélodrome, Samir Nasri a répondu aux questions de l’OM après le match. Le minot formé à Marseille se dit optimiste pour la suite de la saison de l’OM. Il donne des arguments forts en saluant le travail de Gennaro Gattuso.

La légende de l'OM, @SamNasri19, et notre chanceux supporter ont livré le ballon du match #OMOL grâce à @ubereats_fr 🌟

C’était une très très belle semaine pour l’OM. Une très belle soirée. Je suis très content du résultat, largement mérité. On a vu une équipe marseillaise très au point au niveau tactique et technique. J’ai bien aimé le visage conquérant de l’équipe. Gagner un Olympico c’est toujours une sensation spéciale. Cette victoire-là, franchement je me suis régalé. Je suis très content aussi de ne pas être le chat noir. Je suis venu et ils ont gagné 3-0, je suis très content pour ça aussi ! (rires) Je suis très optimiste pour la suite de la saison, affirme Samir Nasri au micro de l’OM. Je pense que l’OM n’était pas à sa place. Après il a fallu un temps d’adaptation. Quand un entraîneur part, un nouveau arrive, il a une certaine manière de travailler. Il y a énormément de cohésion, il a resserré les liens. Il fait en sorte aussi que le groupe vive bien. Il y a des petites choses qui ne trompent pas. Avoir un coach avec autant d’énergie sur le bord de touche, qui prend ses joueurs… Ce sont des petits gestes mais un petit câlin, un petit bisou au joueur, c’est important pour la confiance. En tout cas, je suis très confiant pour la suite. L’objectif c’est d’être dans les 4e premiers pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Pour ça, je ne me fais pas de soucis. Je suis plutôt optimiste.