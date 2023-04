Lorient – OM : les probables titulaires marseillais

L’Olympique de Marseille doit se relancer ce soir au Moustoir face à un FC Lorient en perte de vitesse nette depuis quelques semaines. Avec quels joueurs ?

En défense, Léo Balerdi sera de retour et devrait postuler à un poste de titulaire. À ses côtés, Samuel Gigot et Chancel Mbemba tiennent la corde pour compléter le trio. Sur les ailes, il pourrait y avoir une surprise puisque Tavares et Clauss n’ont pas donné satisfaction ces dernières semaines. Kaboré à droite pourrait débuter.

Au milieu de terrain, il ne devrait pas y avoir de surprises avec le retour de la paire Rongier/Veretout, sans doute accompagné par les habituels Malinovskyi et Under pour épauler le légèrement blessé mais indéboulonnable Alexis Sanchez.

LE ONZE PROBABLE

Lopez

Mbemba – Balerdi – Gigot

Kaboré Rongier – Veretout Tavares

Under – Malinovskyi

Sanchez

Tout le monde disponible, sauf Harit et Ounahi !

« Mis à part Harit et Ounahi, blessés de longue date, tout le monde est apte pour ce week-end. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (07/04/2023)