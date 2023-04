OM : Inquiétude concernant Alexis Sanchez ?

Déjà souffrant lors de son passage avec sa sélection du Chili, Alexis Sanchez ressent toujours des douleurs à son pied droit. Si l’attaquant s’entraine et va tenir sa place, il n’est pas au maximum de ses capacités…

Selon RMC, Alexis Sanchez « souffre, mais il donnera tout malgré la douleur. Son pied droit le tracasse. Une gêne au niveau du cou-de-pied, qui remonte au match à Reims, le 19 mars dernier… l’attaquant chilien veut jouer. » Même s’il est gêné par cette douleur, il a participé aux entrainements de l’OM de la semaine. Il n’est peut être pas à 100% mais il peut tenir sa place. Le buteur va serrer les dents et sera bien présent face à Lorient…

Sanchez pas à 100% à cause d’une douleur au pied !

Sanchez avait déjà cette douleur et avait joué une mi-temps avec le Chili alors qu’il n’aurait pas dû. « Il n’aurait pas dû jouer, il a eu mal et il a même dû prendre des anti-inflammatoires pour calmer la douleur », avait même confié un membre de la sélection au média La Tercera. Il ne faut pas que cette gène devienne une blessure…

L’ancien joueur du FC Barcelone Javier Saviola a sa préférence. Dans Redgoal, il explique qu’il aimerait revoir Alexis Sanchez jouer à River Plate. Le buteur marseillais avait déjà évolué au club argentin lors de la saison 2007-2008 avant de retourner jouer en Europe.

Sanchez a encore beaucoup à apporter au football

« Revoir Alexis Sanchez à River Plate ? Tous les grands joueurs peuvent revenir dans l’institution. Alexis était là et sait comment pensent les gens de River. Maintenant, il y a Martín Demichelis et il y a un entraîneur impliqué, ce ne sont pas les fans et les anciens joueurs qui décident. Mais nous l’aimons, parce que nous aimons le bon football et Alexis a toujours été un crack. Je l’ai beaucoup aimé tout au long de sa carrière et nous avons souffert avec l’Argentine dans de nombreuses situations, les Copas América… Le Chili a toujours rendu la tâche difficile à notre équipe. J’espère qu’il continuera à jouer encore longtemps. Le Chili a d’excellents joueurs et Alexis a sûrement beaucoup à donner. Je pense qu’Alexis est l’un des plus grands footballeurs que le football chilien a produit. » Javier Saviola – Source : Redgoal (07/04/2023)