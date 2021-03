LOSC – OM : Les probables titulaires marseillais !

Ce mercredi à 21h, l’OM se déplace à Lille dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Quel onze va proposer Nasser Larguet pour ce match ?

Jordan Amavi est encore absent, le latéral gauche s’est blessé à la cuisse dixit l’Equipe. Larguet aurait pu compter sur le retour de suspension de Valentin Rongier, mais ce dernier est forfait. De plus, Alvaro est suspendu pour ce match suite à trois cartons jaunes en moins de 10 rencontres. Dario Benedetto fait lui son retour après 3 matches de suspension!

Benedetto, Rongier et Sakai suspendu, Amavi forfait

Alvaro, et Sakai seront suspendus, Pol Lirola devrait donc occuper le couloir droit, Yuto Nagatomo sera lui encore titularisé côté gauche en l’absence d’Amavi. Qui pour accompagner Caleta-Car en défense centrale ? Balerdi, Perrin et Kamara sont de possibles choix, même si l’on imagine mal le coach intérimaire de l’OM casser son duo Kamara / Gueye au milieu. Quid de l’attaque ? Ntcham peut-il s’intégrer dans un milieu à trois ? Florian Thauvin et Arek Milik devraient être de nouveau aligné. Reste à savoir si Nasser Larguet les alignera dès le coup d’envoi ? Payet devrait débuter ce match, dans l’axe ou côté gauche selon le système choisi. On vous propose deux solutions en 4-2-3-1 et 4-3-3…

OM vs Lyon en 4-2-3-1

Mandanda

Lirola Balerdi (ou Perrin) Caleta-Car Nagatomo

Kamara Gueye

Thauvin (ou Khaoui) Payet Henrique (ou Khaoui)

Milik

