LOSC/OM : Quand Clauss refuse de répondre à la question sur Payet…

L’Olympique de Marseille s’est incliné hier soir deux buts à un face à Lille, au stade Pierre Mauroy. Jonathan Clauss s’est arrêté en zone mixte pour répondre aux questions des journalistes…

En toute fin d’intervention, il est interrogé sur le cas Payet.

« Journaliste : Jo, est-ce que Payet ne vous a pas manqué ce soir ? »

« Clauss : Je ne répondrais pas à ça… »

On vit cette soirée un peu difficilement

« On avait plutôt bien démarré ce match, même si c’était un peu brouillon. Mais des deux côtés. C’est dommage qu’on concède ce pénalty et qu’on sombre un petit peu après. On vit cette soirée un peu difficilement mais il reste encore des matchs et on va encore s’accrocher. » Jonathan Clauss – Source : FCM

Si j’étais l’OM je ferais tout pour le faire partir