Luis Henrique dragué dans son pays, le contrat de Dieng, Mandanda… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce samedi : Botafogo n’a toujours pas lâché Luis Henrique, des infos précises sur le contrat de Dieng, Deschamps s’exprime sur Mandanda…

OM Mercato : Un club (étonnant) sur les tablettes de Luis Henrique ?

Alors que l’arrivée de Jorge Sampaoli avait coïncidé avec un regain de forme de Luis Henrique, le jeune ailier sud-américain ne parvient plus à convaincre le technicien argentin. Et selon la presse brésilienne, dont notamment Real Futebol News, un éventuel retour au pays ne serait pas à exclure…

Alors qu’il a débarqué en septembre 2020 à l’Olympique de Marseille, en provenance de Botafogo, l’ailier brésilien Luis Henrique tarde à montrer tout le bien qu’on disait de lui. Alors qu’il va fêter ses 20 ans dans quelques jours, le joueur acheté 8 millions d’euros n’est pas parvenu à avoir une place de titulaire dans le onze-type de Jorge Sampaoli.

Et selon la presse brésilienne, ce dernier garderait toujours la cote dans son pays natal.

Botafogo toujours sur les traces de Luis Henrique ?

En effet d’après les informations du media brésilien Real Futebol News, le club de Botafogo, où Luis Henrique y a été formé, serait sur ses tablettes. À voir si cet intérêt se concrétise par un éventuel prêt ou bien un retour définitif de l’ailier au Brésil.

La stat : 21

Luis Henrique a joué 21 rencontres toutes compétitions confondues sous les couleurs de Botafogo. Il a inscrit deux buts.

OM Mercato : Des précisions supplémentaires sur le nouveau contrat de Dieng !

Comme il était annoncé depuis quelques temps, l’attaquant international sénégalais Bamba Dieng a signé un nouveau contrat avec l’Olympique de Marseille. Et on en saurait davantage sur ses nouveaux émoluments selon les informations du quotidien La Provence…

Arrivé à l’Olympique de Marseille en fin d’année 2020, Bamba Dieng a rapidement montré toute l’étendue de ses capacités. À tel point que son premier contrat, lui octroyant seulement un caractère 4000 euros brut mensuels, ne correspondait plus à son niveau de jeu.

Hier, le club adressait un communiqué dans lequel il nous informait que Bamba Dieng allait bénéficier d’un nouveau contrat : « Ce nouveau contrat est une marque de confiance de la part de l’Olympique de Marseille dans la progression de Bamba Dieng« .

Désormais, grâce à cette revalorisation salariale, Bamba Dieng devrait être rémunéré à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d’euros selon le journal La Provence.

« Mieux vaut tard que jamais » – Entourage de Bamba Dieng

«C’est un ouf de soulagement. Mieux vaut tard que jamais» Entourage de Bamba Dieng – source : La Provence (10/12/2021)

OM : Deschamps s’explique sur l’écartement de Mandanda avec les Bleus !

Interrogé sur le plateau de Rothen s’enflamme, Didier Deschamps est revenu sur la gestion de Steve Mandanda. Et selon lui, le timing de son statut de remplaçant en club n’a pas aidé…

Invité à répondre aux questions de Jérôme Rothen dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC, le sélectionneur de l’Équipe de France Didier Deschamps a évoqué la situation de l’ex capitaine de l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda. Alors qu’il n’a plus sélectionné le gardien de l’OM à l’occasion des dernières listes de convocation en sélection, Didier Deschamps a reconnu que sa mise sur le banc en club n’avait rien aidé…

Je fais des choix et ce n’est jamais le bon moment — Deschamps

« Déjà à l’Euro j’ai dû prendre une décision. Il était numéro 2 et Mike numéro 3. Je fais des choix sportifs et cela ne lui a pas plu. Le timing qu’il a pris avec son club aussi. Je fais des choix et ce n’est jamais le bon moment. Sur soi-même, on n’est jamais objectif et notamment dans le monde du sport. On ne peut pas être objectif et ce n’est jamais le bon moment » Didier Deschamps – source : RMC / Rothen s’enflamme (10/12/2021)