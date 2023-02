Lyon a recalé Vitinha, l’Ajax voulait Ounahi, et des changements contre Nice… Les 3 infos OM de ce samedi !

Lyon n’a pas insisté pour Vitinha, Ounahi était chaud pour l’Ajax, et du changement face à Nice… Les 3 infos OM de ce samedi !

Lyon connait une saison très difficile avec une 10e place et mercato à l’image de cette dernière. Quant à l’OM, c’est tout l’inverse…

D’après les informations de Foot Mercato, Lyon s’est vu proposer Vitinha, le nouvel attaquant de l’OM, recrue la plus chère de l’histoire du club acheté 32 millions d’euros à Braga, mais n’a pas souhaité s’intéresser au buteur.

L’OM était à la recherche d’un numéro 9 capable de se projeter vers l’avant avec une grosse frappe de balle. Si Terem Moffi était un temps pisté c’est finalement Vitinha qui endossera ce rôle. Pablo Longoria a justifié ce transfert, record pour le club olympien. Vitinha a déjà montré de très belles choses à l’entrainement. La Provence, dans son édition du 3 février, rapporte que le Portugais aurait impressionné les observateur du centre RLD par ses frappes puissantes et précises. Il était rester avec Eric Bailly (suspendu) quand le groupe était parti à Nantes.

Recrue du mercato hivernal, Ounahi a réalisé des débuts fracassants avec l’OM en inscrivant un bijou face au FC Nantes ce mercredi. Pisté par plusieurs cadors européens, il aurait pu rejoindre l’Ajax Amsterdam…

Ciblé par plusieurs clubs après un bon début de saison avec Angers en Ligue 1, mais surtout une coupe du monde fantastique avec le Maroc, Azzedine Ounahi s’est finalement engagé à l’OM contre 10 millions d’euros.

Sneijder a affirmé que le Marocain était chaud à l’idée de rejoindre les Pays-Bas, mais que l’Ajax n’avait pas les fonds nécessaires…

« J’ai parlé avec Van der Sar pour Ounahi, il voulait venir à l’Ajax. Maintenant il est à l’OM, d’ailleurs il mit un but fantastique pour sa première. De toute façon sa venue était impossible, nous n’avions pas les fonds disponibles. » Wesley Sneijder— Source: We Talk Ajax (03/02/23)

[Wesley Sneijder – Veronica Offside]#Ounahi pic.twitter.com/d6nwEMyFP8

— weTalk Ajax (@wetalkajax) February 3, 2023