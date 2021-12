Lyon charge l’Olympique de Marseille dans un nouveau communiqué !

Nouvel épisode dans le feuilleton interminable du match Lyon – OM. Le club rhodanien vient de publier un communiqué dans lequel il charge l’Olympique de Marseille.

Le communiqué officiel de Lyon suite aux sanctions de la commission de discipline de la LFP. Le club de Jean Michel Aulas en profite pour charger l’Olympique de Marseille suite aux sanctions de la LFP concernant l’arrêt du match au Groupama Stadium face à l’OM.

« L’Olympique Lyonnais s’étonne que des éléments du dossier comme le rapport de l’arbitre remis à la Commission de discipline aient pu être publiés dans la presse avant même que Jean-Michel Aulas ait pu s’exprimer, contradictoirement, sur ces propos (…) Il est enfin particulièrement regrettable que la Commission de discipline de la LFP, sans aucun discernement et après avoir lourdement sanctionné l’Olympique Lyonnais, n’ait pas tiré de conséquences des éléments portés à sa connaissance, à l’image du comportement de l’entraîneur de l’Olympique de Marseille et de certains de ses joueurs, dont le caractère menaçant est clairement attesté par l’arbitre et les délégués présents lors de la rencontre. De même, la tentative de pression du directeur de la communication de l’Olympique de Marseille devant les portes de la LFP, alors que la commission jugeait le dossier OL / OM à l’intérieur, marque le franchissement d’un nouveau cap, sans précédent. L’Olympique Lyonnais espère que le football ne rentre pas dans une ère où ceux qui sont les plus agressifs et crient le plus fort peuvent obtenir gain de cause ou changer le destin d’un match de cette manière ». Communiqué officiel de Lyon (16/12/2021)

