OL – OM (2-3) – De Zerbi : « Je ne parle pas du titre ! « 

Quel match de folie ! Nos olympiens arrachent la victoire, à 10 contre 11, dans les dernières minutes, dans l’un des olympicos les plus fou de ces dernières années ! Le premier affrontement de la saison contre les rhodaniens a donc tourné en faveur des Marseillais qui ont livré une prestation héroïque. Une victoire qui ravit évidemment Roberto De Zerbi.

Premier Olympico première victoire pour le technicien italiens. Les Marseillais se sont donc imposés pour la troisième fois de suite à l’extérieur cette saison. Une victoire 2-3 dans le duel des olympiques face à l’OL, dans un scénario incroyable, de quoi rendre fier le natif de Brescia , qui s’est exprimé au micro de DAZN : « Je croyais à la victoire avant le match, pendant le match. On a mérité cette victoire, même si on a été réduits à dix. On a souffert mais on a été dangereux à chaque fois qu’on en a eu l’occasion. On y croyait et on s’est dit qu’on pouvait rendre fier la ville de Marseille (…) Je ne suis pas surpris. Je suis très heureux d’avoir vu cette mentalité et ce courage. Les remplaçants qui sont entrés pour gagner à dix contre onze. Voir les regards des joueurs si heureux à la fin, je suis très fier. »

Je ne parle pas du titre

L’ancien entraineur de Brighton à toute fois tempéré sur les possibilités de titre malgré la victoire du soir, qui place les olympiens co-leader du championnat juste derrière le PSG à la différence de but : » Je ne parle pas du titre, ce ne serait pas sérieux. On vient à peine de débuter notre parcours. Le PSG et Monaco ont de l’avance sur nous. Mais on bâtit avec le président et Medhi Benatia une équipe avec des joueurs forts. On cherche à atteindre la perfection. Je ne sais pas où ça nous mènera. On joue tous les matchs pour les gagner mais le football est parfois bizarre. »

