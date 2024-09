Lyon – OM (2-3) : Pour Riolo Marseille a envoyé un message au PSG !

En s’imposant ce dimanche soir contre Lyon (2-3) , l’OM réalise un grand coup et revient ainsi à hauteur du PSG et de Monaco tout en haut du classement de Ligue 1. Pour Daniel Riolo, l’OM a envoyé un message aux Parisiens hier soir.

L’Olympique de Marseille a vécu une soirée exceptionnelle hier soir à Lyon en s’imposant dans les toutes dernières secondes de la rencontre (2-3). Cette victoire permet à Marseille de revenir à égalité de points avec le PSG et Monaco en tête du classement de Ligue 1. Pour Daniel Riolo, les marseillais peuvent clairement ambitionner de jouer le titre face aux parisiens.

« Monaco a encore gagné et a un effectif qui va lui permettre de rester jusqu’au bout dans le top 3. mais clairement l’OM a envoyé un autre message ce soir. Chaque semaine ils te remplissent ta messagerie… Ils te disent on sera là avec les mecs qu’on a pris, avec Rabiot qui va intégrer cette équipe, et même les « tricards qui prennent confiances… Højbjerg, lui c’est le patron et avec ce milieu de terrain que s’est construit l’OM cette année il faudra voir. Tout le monde attend maintenant le 27 octobre pour voir la confrontation avec le PSG. Vu les réserves qu’on peut avoir sur le PSG, ça pourrait être sympa d’avoir 3 équipes qui jouent le titre. Il faut rester encore mesuré car à l’OM cela s’emballe très vite, c’est la tradition dans cette ville et dans ce club. Sur ce que je vois, je pense qu’il y a matière pour l’OM et Monaco, » a ainsi déclaré Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport dans l’émission l’After Foot.

💬 @DanielRiolo « L’OM a envoyé un autre message ce soir. Vu les réserves qu’on peut avoir sur le PSG, ça pourrait être sympa d’avoir 3 équipes qui jouent le titre. Sur ce que je vois, je pense qu’il y a matière pour l’OM et Monaco. » pic.twitter.com/ExAyvEKOme — After Foot RMC (@AfterRMC) September 22, 2024

C’est un grand match — De Zerbi

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille Roberto De Zerbi a pour sa part souhaité mettre en avant la force mentale de son équipe après cette magnifique victoire de l’OM face à Lyon.

« Ce match a été conditionnée par l’ expulsion de Balerdi qui était justifiée à mon sens, car il a commis une erreur. Mais on lui a dédié cette victoire car c’est notre capitaine, et il le sera encore pendant très longtemps. Il est conscient d’avoir fait une erreur, mais quand on a comme cela, un coéquipier en difficulté, on ne le laisse pas seul, on l’accompagne. Ce soir, c’est un grand match avec une belle force mentale et du courage, et comme vous dites des couilles… ça c’est plus important que le résultat et que le classement même. Ce sont ces choses-là qui sont très importantes pour s’inscrire dans la durée » a ainsi déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse d’après match.

