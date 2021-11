Lyon – OM (5-5) : Diawara raconte la « soufflante » et les « insultes » de Deschamps !

Ancien coach de l’Olympique de Marseille, Didier Deschamps n’a pas apprécié la rencontre face à Lyon lors de la saison 2009/2010 où les Marseillais ont pris 5 buts. Souleymane Diawara raconte les coulisses de ce match !

Les rencontre Lyon et l’Olympique de Marseille ont toujours une saveur particulière pour les supporters des deux clubs. Beaucoup se souviennent d’ailleurs de la rencontre à Gerland lors de la saison 2009-2010 sous les ordres de Didier Deschamps qui s’est terminée sur le score de 5-5.

Deschamps nous avait un peu insultés et rentrés dedans. Les murs avaient tremblé — Diawara

Un spectacle qui a beaucoup plu aux supporters malgré la frustration du match nul mais qui n’a pas du tout convaincu le coach de l’époque. En effet, l’actuel sélectionneur de l’Equipe de France était très remonté contre ses joueurs. C’est ce que raconte Souleymane Diawara, défenseur de l’OM et qui a d’ailleurs marqué lors de ce match.

Le premier souvenir qui me vient est qu’on a mangé cinq buts dans la gueule. Ensuite, on s’est pris une soufflante par Didier Deschamps, qui n’est pas un coach qui parle beaucoup pour ne rien dire. S’il prend la parole, c’est efficace. Et là, c’était la première fois que je le voyais aussi énervé. Pour les spectateurs et les téléspectateurs, c’était un très beau match, le spectacle était magnifique même, mais en tant que joueurs, et surtout nous les défenseurs, quand tu prends cinq buts dans les dents, c’est tout sauf un spectacle. Je ne me souviens plus exactement des mots qu’il avait employés. Il nous avait un peu insultés et rentrés dedans. Les murs avaient tremblé. Il avait dit que c’était « un manque de professionnalisme », « une faute grave ». Il a parlé à toute l’équipe mais quand tu es défenseur, tu te sens visé. Nous, on baissait la tête. Quand tu mènes 4-2 à Lyon jusqu’à la 80e minute, tu ne peux pas faire ça. On avait la maîtrise du match et au lieu de conserver le score, on a voulu en mettre un cinquième. Malheureusement, on s’est fait contrer. » Souleymane Diawara – Source : Eurosport (19/11/21)