Lyon – OM : Anthony Lopes annonce la couleur avant le match !

Ce samedi dans L’Equipe, une interview d’Anthony Lopes a été publiée. L’international portugais a été très cash concernant le match face à l’OM, qui aura lieu ce dimanche.

Ce dimanche, l‘Olympique de Marseille se déplace à Lyon pour l’un des gros chocs de la saison de Ligue 1. Une rencontre qui intervient après une mauvaise période pour les deux équipes qui ont du mal à enchaîner les victoires.

on a l’obligation de gagner — LOPES

Pour les Lyonnais, il devient presque impératif de reprendre des points car l’avenir du coach Rudi Garcia serait en jeu… Pour Anthony Lopes, interrogé à ce sujet par le journal L’Equipe, ce sera un match où « seule la victoire compte »

A LIRE AUSSI : Lyon : Deux incertains, un absent, un retour et une première pour affronter l’OM

« Ils sont un peu mieux que nous. On va se focaliser sur nous. On a l’obligation de gagner. Un autre résultat qu’une victoire serait très difficile à avaler. C’est une rivalité, l’Olympico, les deux Olympiques. Et puis il y a plein de choses qui sont arrivées par le passé, dont j’ai fait partie parfois. (sourires) C’est engagé, ça joue au ballon et seule la victoire compte »

Anthony Lopes – Source : L’Equipe (03/10/2020)