Lyon : Deux incertains, un absent, un retour et une première pour affronter l’OM

Alors qu’André Villas-Boas doit se passer de Bouna Sarr, mais peut compter sur le retour de Jordan Amvai et la première de Luis Henrique, Rudi Garcia a fait le point sur son groupe…

Rudi Garcia semble contrarié par cette fin de mercato à Lyon. L’ancien coach de l’OM ne sait pas encore si Aouar et Depay seront encore dans son effectif après le 5 octobre. Ce dernier a fait le point sur son effectif, il est content de pouvoir compter sur la dernière recrue Paqueta : « On n’a pas beaucoup de gauchers, il a une belle qualité de passe. Je vais l’aider à retrouver de la confiance, et je pense qu’avec nos Brésiliens, son intégration sera facilitée. Je dois lui trouver son meilleur poste. » Garcia devrait pouvoir compter sur le retour de Karl Toko Ekambi, qui était forfait le week-end dernier face à Lorient.

Caqueret et Cornet incertains, Reine-Adelaïde forfait !

Rudi Garcia a aussi expliqué que Maxence Caqueret (touché aux ischio-jambiers la semaine dernière) et Maxwel Cornet (cheville, ) restent incertain pour la réception de l’OM. Par contre, Jeff Reine-Adelaïde (mollet) est blessé et donc forfait. Garcia n’a pas apprécié les rumeurs de brouille et de départ concernant l’international espoir : « Certains d’entre vous avaient écrit des erreurs. Mais il est blessé depuis… qu’il s’est blessé. Il a un problème au mollet, il n’est pas de retour, et donc pas utilisable. Mais c’est bien d’en parler, car il fait partie des blessés, et je ne l’avais pas mentionné, c’est juste. »