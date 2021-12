Lyon – OM : Aulas fulmine contre sa sanction et attaque Cardoze, et Sampaoli !

Le président du club de Lyon Jean-Michel Aulas a été lourdement sanctionné suite aux incidents survenus lors du match face à l’OM en novembre dernier. Ce dernier n’a pas du tout digéré cette sanction et a poussé un coup de gueule dans les colonnes de l’Equipe pour le faire savoir;

« Je tiens à préciser que M. Aulas, président de l’Olympique Lyonnais, a tenu les propos suivants au moment de quitter mon vestiaire : « La compétition dépend de la LFP, vous de la FFF, je fais malheureusement partie du Comex (de la Fédération française) et ça ne va pas en rester là », a rédigé Ruddy Buquet, l’arbitre d’OL-OM en novembre dernier dans son rapport. Jean-Michel Aulas aurait ainsi menacé l’arbitre s’il ne faisait pas reprendre le match après les incidents graves à l’encontre de Dimitri Payet lors de la rencontre Lyon – OM.

La LFP a donc décidé de sanctionner le patron du club lyonnais ce mercredi soir. Jean-Michel Aulas est ainsi suspendu pour 10 rencontres dont 5 avec sursis pour ces propos.

Ce dernier n’a pas tardé à réagir en poussant un coup de gueule dans les colonnes du journal l’Equipe.

« Je suis très déçu, c’est la plus grande incompréhension, cette décision n’est pas juste… quand je vois que, dans le même temps, M. Sampaoli menace l’arbitre et que certains joueurs de Marseille interviennent aussi violemment dans les couloirs… et ne parlons pas de l’intervention de M. Cardoze devant la Ligue, qui a dit des choses incroyables. Je prends connaissance de cette décision, mais je ferai probablement appel, car elle n’est pas juste. Il y a deux poids deux mesures ». Jean Michel Aulas – Source L’Equipe (25/12/2021)

Incidents lors d’OL-OM : Jean-Michel Aulas prend cinq matches ferme de suspension https://t.co/DVVvos2qck pic.twitter.com/HQzIQ9pKUG — L’ÉQUIPE (@lequipe) December 15, 2021

A lire aussi : OL – OM : Jean-Michel Aulas prend une très grosse sanction !