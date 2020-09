Lyon – OM : Aulas lance l’Olympico !

Le président de Lyon s’est exprimé au sujet du match de dimanche prochain entre l’OM et le club rhodanien comptant pour la 6e journée de Ligue 1. Il attend une victoire pour enfin lancer une saison qui a très mal débuté pour les hommes de Rudi Garcia.

L’Olympique de Marseille affrontera Lyon dimanche prochain en match de cloture de la 6e journée de Ligue 1. Les lyonnais ont raté leur début de saison et comptent sur cette rencontre pour se refaire. C’est ce qu’a clairement expliqué le président de Lyon Jean-Michel Aulas.

Villas Boas a anticipé d’éventuels départs

« Il faut essayer de trouver ce qui va nous permettre de repartir de l’avant. Et on n’a rien trouvé de mieux qu’un grand match à jouer dès dimanche prochain. Je suis persuadé que la motivation va revenir et que tout le monde va se remettre dans le droit fil de ce que l’on souhaite… Le fait de ne pas vaincre l’OM, qui n’est pas non plus très bien portant, serait une grande déception. La série fait qu’on n’a plus le droit à l’erreur » Jean-Michel Aulas – Source : Le Progrès (29/09/2020)