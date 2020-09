Mercato Concurrents : Lyon sur le point de boucler 2 recrues avant de recevoir l’OM !

L’Olympique de Marseille se déplacera à Lyon dimanche prochain à l’occasion de la 6e journée de Ligue 1. Le club de Jean Michel Aulas pourrait boucler le recrutement de deux joueurs d’ici là.

L’OM vient d’enchainer trois matchs à domicile avec un bilan comptable plus que médiocre. Avec deux nuls et une défaites es olympiens n’ont ainsi pris que deux petits points. Ils se rendront à Lyon dimanche prochain. Le club lyonnais ne va guère mieux actuellement. Mais d’ici là Lyon pourrait se renforcer avec l’arrivée de deux nouvelles recrues.

Lyon accélère pour Facundo Pellistri et Paqueta

En effet, selon les informations du journal L’Equipe, Jean-Michel Aulas et les siens seraient sur le point de boucler la signature de Facundo Pellistri, ailier uruguayen de 18 ans. Les négociations ont quasiment abouti et ce dernier devrait arriver à Lyon ce jeudi. Ce transfert devrait couter environ 5 M€ aux Lyonnais, plus 2 M€ de bonus éventuels.

Le quotidien sportif indique par ailleurs que le club rhodanien aurait fait une offre de prêt d’un an au Milan AC, assortie d’une option d’achat de 18 M€, pour Lucas Paqueta (23ans). Le club Lombard aurait refusé. Et pour cause, il voudrait que le montant de l’option soit plus élevée et obligatoire. Lyon devrait revenir à la charge rapidement.