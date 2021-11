Lyon-OM : Cardoze révèle les tractations en coulisses avec l’arbitre, Longoria et Aulas

Après deux heures de discussions interminables en coulisses, l’arbitre Ruddy Buquet a finalement pris la décision d’arrêter définitivement la rencontre entre l’OM et Lyon. Tard dans la soirée, le directeur de la communication de l’Olympique de Marseille Jacques Cardoze a donné sa version des faits et des tractations.

« Je n’étais pas dans le vestiaire à ce moment-là. Mais j’ai discuté avec le président Longoria. Que l’arbitre ait pu changer d’avis, c’est une interprétation faite par certains dans les couloirs. Il n’y a que les paroles officielles qui sont les bonnes et l’arbitre a été très clair. Il n’a jamais voulu reprendre le match. Il y a eu des discussions assez sereines entre M. Aulas, Pablo Longoria et l’arbitre, et M. Buquet nous a expliqué sa décision de ne pas reprendre. Quant à Dimitri, il a été très choqué, de même que nos joueurs dans le vestiaire quand il était question de reprendre le match. Cela revenait à dire que l’on jouait sans Dimitri et que les dés étaient pipés sportivement dès la troisième minute de jeu. Ce sont certainement les questions que se sont aussi posées les arbitres ». Jacques Cardoze – Source RMC Sport (21/11/2021)