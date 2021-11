Lyon – OM : Djellit détruit Aulas !

Après les incidents contre Dimitri Payet ce dimanche soir au Groupama Stadium, Nabil Djellit n’a pas épargné Jean-Michel Aulas et a soutenu le milieu offensif marseillais !

Le match entre l’Olympique de Marseille et Lyon n’a pas fini de faire parler… Sur les réseaux sociaux, plusieurs acteurs du football et journalistes ont donné leur ressenti sur la situation et sur les déclarations de Jean-Michel Aulas.

Le discours d’Aulas est inaudible ce soir — Djellit

Nabil Djellit, journaliste pour la Chaîne L’Equipe s’est exprimé à ce sujet sur son compte Twitter. Il n’a pas apprécié les sorties médiatiques du président lyonnais et a souhaité avoir une pensée pour Dimitri Payet, la victime du soir qui a pris une bouteille d’eau pleine sur la tête.

A LIRE : Lyon – OM : La LFP a rendu ses premières décisions concernant les incidents !

« C’est n’importe quoi… Alors que La Ligue 1 nous régale, certains abrutis tuent le foot. Tant que le sentiment d’impunité protège ces décérébrés. (…) Je pense à Payet, lâchement agressé. Je pense aussi aux 50 000 spectateurs punis et privés d’un choc de Ligue 1 à cause d’un énorme abruti… (…) Même si la situation est différente des événements de Nice et Lens, et là dessus, il n’a pas tort. Le discours d’Aulas est inaudible ce soir. Pour tout le monde, c’est dans la même dynamique que les incidents de ces derniers mois. » Nabil Djellit – Source : Twitter (21/11/21)

C’est n’importe quoi… Alors que La L1 nous régale, certains abrutis tuent le foot. Tant que le sentiment d’impunité protège ces décérébrés. #OLOM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) November 21, 2021

Je pense à Payet, lâchement agressé. Je pense aussi aux 50 000 spectateurs punis et privés d’un choc de L1 à cause d’un énorme abruti… #Olympico #OLOM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) November 21, 2021