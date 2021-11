Lyon – OM : énorme clash entre Aulas et Riolo en direct !

Après l’arrêt définitif du match de Ligue 1 entre Lyon et l’Olympique de Marseille ce dimanche à la suite d’une bouteille lancée sur Dimitri Payet, le ton est monté entre Jean-Michel Aulas et le journaliste Daniel Riolo sur les ondes de RMC. Le boss lyonnais, furieux, a appelé la radio pour régler ses comptes avec ce dernier qui l’accusait d’avoir menti !

Le ton est monté entre Daniel Riolo et le président lyonnais Jean Michel Aulas hier tard dans la soirée sur les ondes de RMC. JMA a interpelé le journaliste qui l’accusait de mentir sur son récit des faits lors du match Lyon – OM. Extraits :

« Donc Aulas a menti », a-t-il déclaré à l’antenne de RMC. Le président de l’OL avait affirmé à la presse en cours de soirée que l’arbitre souhaitait que la partie reprenne. « On avait imaginé avec le préfet que le match pouvait reprendre ; l’arbitre en avait décidé ainsi devant le procureur, le DDSP (directeur départemental de la sécurité publique). Et quand il est revenu annoncer cette décision aux joueurs, il y a eu une réaction violente de la part de Marseille qui a exigé que M. Buquet aille demander des nouvelles de Dimitri (Payet). » Daniel Riolo – Source RMC Sport

» Je suis en train d’écouter les propos de Daniel, c’est vraiment désagréable, effectivement il y a eu un changement d’avis et je vais vous le démontrer de manière très précise M. Daniel parce que vous êtes en train de mentir. Ce n’est pas moi le menteur, c’est vous ! (…) Je vous démontre que vous avez tort et vous persistez ! Demain vous me présenterez des excuses Monsieur Riolo, vous êtes un chenapan ! Vous m’avez traité de menteur et tant que vous n’aurez pas présenté des excuses, vous allez avoir une plainte pour diffamation ! Je n’attends pas (un éclaircissement de la situation, ndlr), si j’ai pris la peine de vous appeler c’est pour vous mettre le nez dans vos incohérences. Les entraîneurs et les arbitres ont été conviés par Monsieur Buquet pour reprendre le match, vous pouvez le vérifier ! Je vous interdis de dire de telles choses ! Arrêtez de telles polémiques (…) Et je vais vous dire pourquoi la décision a été changée. Les deux capitaines et les deux entraineurs ont été convoqués dans le bureau de M. Buquet. Ils leur ont intimé l’ordre de reprendre, vous comprenez ça ?« . « M. Buquet n’a jamais voulu reprendre(…) Il a pris une décision devant le préfet et le préfet va vous l’écrire. Moi je vais vous dire ce qui s’est passé, il a pris la décision de reprendre devant le délégué, devant le préfet (de région) Rhône-Alpes, interrogez le préfet, devant la procureur (…) Puis, il y a eu des réactions extrêmement violentes (du côté de l’OM) et il a changé d’avis« . Jean Michel Aulas – Source RMC Sport

