Lyon – OM : Incident sur Payet…. Riolo détruit les supporters lyonnais !

Ce samedi, nouveau fait déplorable dans les stades avec des jets de projectiles sur les joueurs d’Aston Villa… Cela a valu une réaction des supporters lyonnais. Daniel Riolo n’a pas hésité à les tacler sur les réseaux sociaux !

Il y a quelques semaines, la rencontre entre l’OM et Lyon a dû être stoppée pour des projectiles jetés sur Dimitri Payet dont une bouteille qui a atteint sa tête. Le numéro 10 est forcément resté au sol après ce choc.

On va avoir une descente de « certains » lyonnais stupides pour relativiser ce qu’il s’est passé chez eux — Riolo

Depuis, dès que des débordements de ce genre ont lieu dans des stades, les supporters lyonnais s’empressent de défendre leur club. Ce samedi, un nouveau fait déplorable a eu lieu en Angleterre avec des jets de projectiles sur les joueurs d’Aston Villa. Certains Lyonnais ont réagi, Daniel Riolo n’a pas hésité à leur glisser un tacle sur son compte Twitter.

« Donc à chaque fois qu’un fait déplorable va se passer sur un terrain en Europe on va avoir une descente de « certains » lyonnais stupides pour relativiser ce qu’il s’est passé chez eux ? Je crois sinon tient là de la bêtise à l’état pure … » Daniel Riolo – Source : Twitter (22/01/22)



Cela fait plus de deux mois et on n’a toujours pas de date — Bosz

« A mon avis c’est bizarre. Au milieu d’un championnat, il y a une date Fifa,. On est obligé de sortir les joueurs. Cela, je ne le comprends pas. Et puis cela fait pas mal de temps. Je me rappelle exactement la date. C’était le 21 novembre que l’on a joué, que l’on a joué trois minutes contre Marseille. On est plus, pff…Cela fait plus de deux mois et on n’a toujours pas de date. Je pense que c’est quand même un petit peu bizarre. Même aujourd’hui je ne sais pas quand on va jouer. Aucune idée. Ce sont deux bons joueurs donc si on n’a pas Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes, Marseille sera content et nous non. » Peter Bosz – Source : Conférence de presse