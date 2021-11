Lyon – OM : La ministre des Sports veut des sanctions et un changement de règlement !

Suite aux nouveaux incidents intervenus lors du match Lyon – OM et à l’arrêt du match suite au jet d’une bouteille dans le visage de Dimitri Payet, la Ministre déléguée chargée des Sports Roxana Maracineanu s’est exprimé via son compte Twitter.

Cette dernière a apporté son soutient à Dimitri Payet et a demandé une sanction. Elle estime que les matches devraient être automatiquement arrêtés suite à de tels incidents…

On ne peut pas laisser des joueurs se faire agresser ainsi — Maracineanu

« Ce qui s’est passé à Lyon est inadmissible. Je pense d’abord au joueur agressé. Dimitri Payet a mon soutien total. Il faut des sanctions et une prise de conscience, générale, immédiate et radicale de tous les acteurs du football. On ne peut pas laisser des joueurs se faire agresser ainsi. De tels actes doivent entraîner a minima l’arrêt automatique des matchs. » Roxana Maracineanu – source : Twitter (21/11/2021)

Ce lundi matin, la Ministre déléguée chargée des Sports en a remis une couche sur France Info.

Nous allons dans le mur — Maracineanu

«La Ligue devra certainement clarifier son règlement pour qu’un tel acte d’agression sur un acteur du jeu entraîne un arrêt automatique du match. (…) Sans prise de conscience immédiate et radicale des clubs pour garantir la sécurité sur la pelouse et dans les tribunes, nous allons dans le mur. C’est inadmissible. Il est intolérable qu’on puisse s’en prendre aux acteurs du jeu en les agressant de cette manière». Roxana Maracineanu – source : France Info (22/11/2021)

Dimitri Payet a été également la cible d’insultes à caractère discriminatoire — LFP

« La LFP condamne fermement la violente agression dont a été victime Dimitri Payet lors de la rencontre Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille. Suite à cette lâche agression, Dimitri Payet a été également la cible d’insultes à caractère discriminatoire. Malgré la fermeté des décisions de la Commission de Discipline de la LFP depuis le début de la saison (retrait de points, match à huis-clos, fermeture de tribune) et le travail mené avec les autorités gouvernementales pour sanctionner plus efficacement les individus violents dans les stades, ces nouveaux graves incidents rappellent que la sécurité des matchs est de la responsabilité du club recevant et des autorités locales, à qui il appartient en dernier ressort de la reprise ou de l’arrêt définitif de la rencontre. La Ligue regrette dans ces conditions la décision de reprise de la rencontre Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille par le Préfet de région comme c’était déjà le cas pour AS Saint-Etienne – Angers SCO. A l’heure où la Ligue 1 Uber Eats connaît une attractivité retrouvée sur les terrains, ces graves incidents répétés détruisent l’image du championnat en France et à l’international. Après ces nouveaux faits extrêmement graves, la Commission de Discipline de la LFP se réunira en urgence dès demain. » Communiqué de la LFP – 21/11/2021