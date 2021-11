Lyon – OM : L’arbitre s’explique (enfin) sur sa décision (et contredit Aulas)!

Le match entre l’Olympique de Marseille et Lyon a été stoppé suite un grave incident sur Dimitri Payet dès la deuxième minute de jeu. Le meneur de jeu de l’OM a en effet reçu une bouteille en pleine tête au moment de tirer un corner. L’arbitre du match Ruddy Buquet est revenu sur la décision d’arrêter définitivement la rencontre avec deux heures de tergiversations en coulisses.

La rencontre entre l’OM et Lyon n’aura donc duré que deux minutes. Sur le premier corner du match, Dimitri Payet s’est écroulé après avoir reçu une bouteille en pleine tête. Après deux heures de tergiversation en coulisses, l’arbitre a pris la décision d’arrêter définitivement le match. Il s’est ensuite expliqué au micro de Prime Vidéo.

Il y a le terrain et l’extra-sportif, mais le décision finale, c’est moi qui l’ait prise.

« On aurait aimé que ça se passe autrement. La décision sportive a toujours été de ne pas reprendre le match mais il a été évoqué des possibles troubles. Je maintiens que ma décision était d’arrêter la rencontre, pour des raisons sportives évidentes. Il y a le terrain et l’extra-sportif, mais le décision finale, c’est moi qui l’ait prise. Il y a une première étape avec une annonce micro, la seconde fut le retour au vestiaire. On se doit de protéger les acteurs du monde du football. (…) Il y a tellement de paramètres à prendre en compte, le stade plein, l’évacuation des joueurs… Une commission va se réunir et des décisions seront prises. Il faut prendre ses responsabilités, et je les prend ce soir. Le monde du foot et du sport attend d’autres actes que ce qu’on a pu voir ce soir. C’était une décision importante à prendre. » Ruddy Buquet – Source Prime Video

