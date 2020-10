Lyon – OM : Le choc de ce dimanche surnommé le « Pathético »…

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille se déplace à Lyon pour le match de clôture de la 6e journée de Ligue 1. Un match surnommé le « Pathético » par le plateau de la chaîne L’Equipe.

L’Olympique de Marseille va se déplacer à Lyon ce dimanche pour affronter Rudi Garcia et ses hommes.

j’ai de grandes craintes sur la qualité de cette rencontre — LATOUR

Un choc qui viendra clôturer la 6e journée de Ligue 1 avant une trêve internationale. Le jeu proposé par les deux équipes inquiète fortement Bertrand Latour, journaliste pour la chaîne L’Equipe.

« Cet Olympico peut-il tourner au ‘Pathético’ ? Oui, j’ai de grandes craintes sur la qualité de cette rencontre, compte tenu de ce qui se passe depuis le début de la saison. Pour avoir regardé tous les matchs de Marseille cette saison, je ne vois pas un match satisfaisant de l’OM dans le contenu. Et pour Lyon, hormis la première victoire contre Dijon, où on avait vu des choses intéressantes, et notamment au milieu de terrain, depuis, le jeu est un désastre… Lyon est en manque d’efficacité. Donc je ne vois pas pourquoi ce match serait miraculeux, même si j’espère me tromper. Mais ça me fait peur… Et en plus, il n’y a pas de public, c’est un argument en moins pour parler de spectacle »

Bertrand Latour – Source : La chaîne L’Equipe