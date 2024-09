Lyon – OM : Les Pronos de Nico pour ce choc !

Après sa victoire 2-0 face à l’OGC Nice samedi dernier, l’OM va devoir montrer du mieux dans le jeu pour espérer battre Lyon ce dimanche. Durant toute cette saison je vais vous proposer mes pronos avec notre partenaire Parions Sport sur les matchs de l’Olympique de Marseille.

Pour cette cinquième journée de Ligue 1, l’OM se déplace à Lyon pour un gros test à l’extérieur et sans les supporters marseillais. Si l’OL n’a pas réussi son début de saison, l’équipe progresse doucement malgré des faiblesses. La charnière centrale et le milieu de terrain sont plutôt lent, alors que l’attaque monte en puissance même si Lacazette n’a pas marqué.

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi devrait pouvoir compter sur les retours de Léo Balerdi et Elye Wahi. Le défenseur argentin devrait retrouver sa place dans la charnière centrale avec Brassier en défense centrale, devant Rulli qui s’est bien installé. Murillo pourrait de nouveau basculer côté gauche en l’absence de Merlin blessé. Quid du latéral droit ? Rongier, Lirola voire Meité peuvent occuper le poste. Au milieu, moins de suspens, le capitaine Hojbjerg devrait encore être associé à Kondogbia, Rabiot étant encore trop court pour intégrer le groupe. Devant, Harit devrait logiquement conserver sa place comme meneur de jeu, Luis Henrique et Greenwood sur les côtés et Wahi en pointe…

Mon prono : Victoire 1:2, 1:3 ou 1:4 de l’OM cote à 4.2 !

Pour cet Olympico, je pars donc sur un score de 1-2, 1-3 ou 1-4 avec une cote de 4,2 chez Parions Sport. L’OM a clairement des arguments offensifs pour marquer plusieurs buts avec Greenwood, Henrique et sûrement le retour de Wahi. Pour autant, la défense est encore en rodage malgré le possible retour de Balerdi et surtout l’absence de Merlin à gauche et l’incertitude à droite…

