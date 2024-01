Lyon -OM : Mauvaise nouvelle pour Gattuso !

Mauvaise nouvelle pour l’Olympique de Marseille et son entraineur Gennaro Gattuso pour le déplacement à Lyon dimanche prochain lors de la 20e journée de Ligue1. Le coach italien ne pourra pas compter sur le retour d’un élément clé de sa défense centrale : Chancel Mbemba. Ce dernier s’est en effet qualifié pour les 8e de finale de la CAN hier soir au terme d’une séance de tir au but.

Le suspense a perduré tout au long de ce match, mais c’est finalement le Congo qui a décroché son billet pour les quarts de finale, où il affrontera la Guinée. Après un score de 1-1 à la fin des prolongations, la victoire s’est jouée aux tirs au but. Les erreurs de Mohamed et Gabal ont ouvert la voie aux Congolais pour éliminer les Pharaons.

LA RD CONGO SE QUALIFIE POUR LES QUARTS DE LA #CAN2023 ! 🇨🇩 Mpasi convertit le tir-au-but de la victoire. 🎥 @beinsports_FR pic.twitter.com/IGCQpGMWuF — Actu Foot (@ActuFoot_) January 28, 2024

Moumbagna disponible contre Lyon

Toutefois, l’Olympique de Marseille récupère un renfort en attaque. La recrue hivernale, Faris Moumbagna. Le Cameroun est éliminé de la CAN et le jeune attaquant devrait donc rejoindre Marseille dans la semaine. Il devrait être disponible pour le match contre Lyon. Ce ne sera pas un luxe au vu de l’état actuel de l’effectif marseillais.