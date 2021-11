Lyon – OM : Pierre Ménès milite pour une sanction bien précise !

Le match entre Lyon et l’Olympique de Marseille a été arrêté après que Dimitri Payet ait été victime d’un lancé de bouteille d’eau pleine dans la tête. Pierre Ménès pense que la seule solution est une victoire marseillaise !

L’Olympique de Marseille n’a pas souhaité reprendre la rencontre face à Lyon ce dimanche soir après que Dimitri Payet ait été touché à la tête par un jet de bouteille d’eau.

Je ne vois pas comment l’OL ne peut pas avoir match perdu et l’OM match gagné — Menes

Plusieurs acteurs du football dont des journalistes ont pris position ce dimanche soir, affirmant que la seule solution était de donner une victoire à l’OM qui est clairement victime de tout ce qui a pu se dérouler à Lyon.

C’est également le cas de Pierre Ménès qui l’a écrit dans son blog « Pierrot le Foot ».

« Désormais, il est urgent d’agir… Comme tous les gens qui aiment le foot dans ce pays, je me faisais une fête de regarder cet OL-OM. Le match a duré moins de quatre minutes, jusqu’à ce qu’un connard – et je suis poli – balance une bouteille d’eau sur la tempe de Dimitri Payet et que le match soit arrêté, d’abord provisoirement puis définitivement – mais ça, on ne l’a su que deux heures plus tard alors que cela semblait évident dès le départ que c’était la seule décision à prendre. Il est absolument intolérable qu’un joueur, un dirigeant, un entraîneur ou un arbitre soit touché par un projectile et qu’on envisage une seule seconde que le match reprenne. Alors OK, ce jet de bouteille est l’oeuvre d’un homme isolé. Mais c’est toute une tribune qui a ensuite insulté Payet, alors qu’il gisait au sol. Insupportable. C’est un échec retentissant pour le foot français. Et c’est surtout le 6e incident grave répertorié depuis le début de la saison. C’est celui de trop. Il va falloir que la LFP, dont on attend toujours d’entendre le son de la voix de son président Vincent Labrune, tape vite et fort. Très fort. Je ne vois pas comment l’OL ne peut pas avoir match perdu et l’OM match gagné. Je ne vois pas comment. Cette fois, il faut que les sanctions soient exemplaires » Pierre Ménès – Source : Pierrot le Foot (21/11/21)